Die Blueshunde beim 39. HAMBURG BANDCONTEST

Interview mit den Blueshunden

1. Wie alt seid ihr?

Kurty: 60, 64, 70, 71.

2. Woher kommt ihr?

Kurty: Hamburg.

3. Wie ist eure Band

entstanden?

Kurty: Aus einer Session-

Situation.

3. Wie würdet ihr euren

Musikstil beschreiben?

Kurty: Blues mit deutschen

Texten.

4. Wie haben Eure Freunde,

Familie, Bekannten reagiert, als

sie gehört haben, dass ihr am

Bandcontest teilnehmt?

Kurty: Die finden das klasse, dass

wir als alte Säcke dabei

sind. Klaus hat uns angefragt und

somit sind wir dabei.

5. Was war euer witzigstes Live-

Erlebnis bzw. Live-Erlebnis,

welches ihr immer

in Erinnerung behalten werdet?

Kurty: Alle.