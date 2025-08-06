Die Blueshunde beim 39. HAMBURG BANDCONTEST

Interview mit den Blueshunden
1. Wie alt seid ihr?
Kurty: 60, 64, 70, 71.
2. Woher kommt ihr?
Kurty: Hamburg.
3. Wie ist eure Band
entstanden?
Kurty: Aus einer Session-
Situation.
3. Wie würdet ihr euren
Musikstil beschreiben?
Kurty: Blues mit deutschen
Texten.
4. Wie haben Eure Freunde,
Familie, Bekannten reagiert, als
sie gehört haben, dass ihr am
Bandcontest teilnehmt?
Kurty: Die finden das klasse, dass
wir als alte Säcke dabei
sind. Klaus hat uns angefragt und
somit sind wir dabei.
5. Was war euer witzigstes Live-
Erlebnis bzw. Live-Erlebnis,
welches ihr immer
in Erinnerung behalten werdet?
Kurty: Alle.