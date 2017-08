13. August 2017

Leserbriefe: Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

Danke nochmal für den grandiosen Abend und die tolle Orga von euch, hat mega Spaß gemacht!

The Third Light

Auch wir hatten wieder mächtig Spaß! Den Rückbericht zum Halbfinale gibt’s in diesem OXMOX!

Welche Bands stehen denn nun im Finale?

Svenja H.

Die zehn Finalisten, die am 12.10. in der Markthalle im großen Finale stehen, geben wir in der kommenden September-Ausgabe be­kannt!