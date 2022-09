Leserbriefe 09/22 – Eure Meinungen

Betr. Piraten Action Open Air

Über OXMOX bin ich auf das Piraten Acti­on Open Air in Grevesmühlen aufmerksam geworden. Mein Freund und ich hatten dort einen tollen Tag! Die Show ist super und das Wetter hat glücklicherweise auch mitgespielt … Evtl. fahren wir noch einmal mit Freunden hin. Danke für den Tipp! Luna P.

Dann aber schnell: Das Piraten Action Open Air läuft nur noch bis zum 10. September.

Betr. HöpenAir Festival

Vielen Dank für die Gewinner-Tickets! Es war großartig – wir überlegen, uns schon jetzt Karten für das nächste Festival zu sichern …

Hennrike L.

Um euch die Entscheidung etwas zu erleich­tern, gibt’s in diesem OXMOX den ultimati­ven „Festival-Sommer Rückblick“ …

Betr. Urlaub zuhause

Danke für die super Tipps! Die Fotos machen richtig Lust, abends nochmal rauszugehen und mit Freunden was zu unternehmen – bevor uns die dunkle Jahreszeit mal wieder eingeholt hat … Viktor-Marius O.

Auf jeden Fall: “Ein guter Freund kennt all deine besten Geschichten. Ein bester Freund hat sie mit dir zusammen erlebt.” – das können wir bestätigen!

Betr. Gewinnspiele

Ich bin gerade aus Berlin hergezogen und ha­be eure Zeitung entdeckt. Wow, was für eine Informationsquelle! Ich würde auch gern an den Gewinnspielen teilnehmen. Deshalb schi­cke ich direkt ein paar E-Mails … Summaya J.

Willkommen in Hamburg, und schön, dass wir dich mit OXMOX begleiten dürfen!

Betr. Besonders All die liebevollen Kleinigkeiten – von den Comics über Mitarbeiter-Porträts und lustige Zitate bis hin zu Schützlingen aus dem Tier­heim. Das ist es, was OXMOX für mich – neben der Fülle an Veranstaltungs-, CD- und Kino-Tipps – von allen anderen Zeitschriften abhebt und so besonders macht, wie unsere schöne Heimatstadt Hamburg. Macht noch lange weiter so! Herbert H. Herzlichen Dank für dieses tolle Lob und die Motivation, den OXMOX-Kurs beizubehalten ...