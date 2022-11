Leserbriefe 11_22

Praktikanten sagen Danke!

Wir hatten Ende September unser Praktikum bei OXMOX. Unsere Zeit haben wir mit ganz verschiedenen Aufgaben verbracht. Zum Beispiel wissen wir jetzt, wie man eine CD-Rezension verfasst. Mithilfe von Nasrin und Roxy haben wir auch gelernt, wie man unter anderem Termine online stellt oder diese aktualisiert. Zu Anfang fanden wir den Umgang mit den PC’s schwierig, mittlerweile können wir das aber richtig gut. Die Zeit haben wir uns stressiger vorgestellt, aber besonders wegen den entspannten Arbeitszeiten gab es keinen Stress und unsere Aufgaben haben einfach Spaß gemacht. Das Arbeitsklima hat uns sehr gut gefallen. Die Kollegen waren freundlich und hilfsbereit.

Ella und Ronja

Betr. UNI-EXTRA Magazin

Gibt es schon ein neues OXMOX-Studenten­magazin? Fand die Themen der letzten Aus­gabe super! Macht weiter so,

Bastian G.

Das neue UNI-EXTRA ist bereits fertig und findest du hier im Heft als Sonderbeilage

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

Kann man sich noch für die diesjährigen Ev­ents bewerben, und welche Kriterien müssen für eine Teilnahme erfüllt werden?

Maxim P.

Wir freuen uns noch bis zum 28.12 über eure Bewerbung: oxmoxhh.de/bandcontest-jetzt-bewerben

Betr. Comic-Kompliment

Ich wollte einmal ein Kompliment an eure Comic-Zeichner abgeben – die Sammlung an meinem Kühlschrank wächst und wächst … Darüber freut sich auch mein Besuch. Beson­ders Peter Butschkows trockene Art trifft voll meinen Humor. Weiter so! Knut H.

Lob wurde ausgerichtet, und in dieser Ausgabe hier gibt’s wieder neues Comic-Futter für dich =)

Betr. Circus Krone

Über OXMOX bin ich auf Circus Krone in Hamburg aufmerksam geworden. Mein Freund und ich hatten dort einen tollen Tag! Die Show ist atemberaubend und man merkt wie wohl sich die Tiere offensichtlich fühlen … Evtl. fahren wir noch einmal mit Freunden hin. Danke für den Tipp!

Mira W. und Theodor K.

Auch wir waren da und spüren immer wieder: Das Familienunternehmen Circus Krone nimmt seine Vorreiterrolle als Branchenführer sehr ernst – vor allem was die Tierhaltung betrifft.

Betr. The Dead Daisies

Habe mich mega gefreut als ich The Dead Daisies auf dem OXMOX-Cover ent­deckt habe. Ihre Songs begleiten mich seit vielen Jahren – schön zu lesen, dass sie bis heute noch so kreativ und aktiv unterwegs ist. Habe richtig Lust auf das neue „RADIANCE“-Album bekommen!

Carsten M.

Wir wünschen viel Spaß, mit dem „RADIANCE” Album!

Betr. OXMOX in der Hauptstadt

Ich bin in Berlin auf der Suche nach der aktu­ellen Ausgabe eures tollen Magazins. Leider bisher erfolglos … Ist es möglich, mir das OXMOX per Post zu schicken?

Moritz G.

Klar, einzelne Ausgaben werden gegen Rech­nung versendet, auch online auf oxmoxhh.de!