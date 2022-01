Wir sind OXMOX

Peter Butschkow:

Der in Cottbus geborene, in Berlin (1,94 m) groß gewordene und aktuell in Nordfriesland lebende Butschkow ist ein talentierter Cartoon-Künstler. Seine sowohl handwerklich als auch inhaltlich gelungenen Zeichnungen bringen zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Der Vater zweier Söhne schreibt außerdem Romane und veröffentlicht humorvolle

Kalender – durchs Jahr 2022 manövriert zum Beispiel sein „Fahrrad unser“

Hejdi Rec:

Einst absolvierte Hejdi (nicht Heidi) ein Praktikum bei OXMOX. Heute hat sie die Verlagsbuchhaltung im Griff. Neben den Finanzen managt sie ihre hübsche Tochter Naila sowie ihren fußballbegabten Sohn Emin. Was alle Kollegen noch an Hejdi mögen? Ihre fürsorgliche Mutter, die gelegentlich selbstgekochte Köstlichkeiten – nach bosnischer Rezeptur – in die Redaktion bringt. Ukusan (z. dt. lecker)!

Susi Salm:

Sängerin oder Comedian? Moderatorin oder Schauspielerin? Sweetheart oder Vamp? Das hübsche Energiebündel ist alles und kann alles! Susi macht als Frontfrau der Band Rudolf Rock & die Schocker ebenso eine gute Figur, wie als Ansagerin, z. B. beim HAMBURG-BANDCONTEST. Die „Erfinderin der guten Laune“ wickelt das Publikum spielend um den Finger. Auch für Zwick-Chef Uli ist seine Susi der Star!