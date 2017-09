13. September 2017

Wir sind OXMOX

Paddy “Hackerman”

Wenn nichts mehr geht, hackt sich unser Com­puter-Crack ins OXMOX-System und rettet, was zu retten ist …

Entsprechend groß ist die Aufregung, wenn Herr “Hackerman” mal ni­cht an sein Handy geht, und in der Grafik der Drucker streikt oder die Redaktion nicht auf den Server kommt.

“Steckt denn der Stecker drin?”, lautet meist seine erste Frage (was ni­cht gerade für die technische Kompetenz der Kollegen spricht).

Sein entspanntes Gemüt erhält sich der “Hackerman” beim Coffee to go an der Alster, beim Handball-Training oder “Need for Speed”-Zocken.

Apropos Speed – irgendwie ist der Computer schon wieder so langsam. Paaaaadyyyyyy!?