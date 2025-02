38. HAMBURG BANDCONTEST – XANDI BAND

Der Bandcontest Hamburg 2024 steht an und hier präsentieren wir euch die besten und beliebtesten neuen Bands am Freitag, den 16.8. live im Hammer Park. Mit dabei:

XANDI BAND

1. Wie alt seid ihr?

XANDI: Wir sind alle zwischen 24 und 29 Jahren alt

2. Woher kommt ihr?

XANDI: Da wir uns alle im Musikstudium in Hannover kennengelernt haben kommt jeder aus einer anderen Ecke aus Deutschland. Wir haben da Flensburg, Lübeck, Göttingen, Hannover und Hamburg anzubieten

3. Wie ist eure Band entstanden?

XANDI: Ich, Alexander Hosenberg, habe vor ein paar Jahren mein Soloprojekt unter dem Namen „XANDI“ gestartet und dann das Musikstudium begonnen. Dort sollten wir im Unterrichtsrahmen Bands gründen und diese Combi ist daraus hervorgegangen. Ich habe den Jungs meine Demos gezeigt und sie waren sofort an Bord.

4. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben?

XANDI: IndiePopRock mit deutschen Texten. Teilweise etwas punkig, teilweise mit Hymnen-Charakter. Es ist eine Mischung aus Britpop, classic Rock und Pop

5. Wie haben Eure Freunde, Familie, Bekannten reagiert, als sie gehört haben, dass ihr am Bandcontest teilnehmt?

XANDI: Vorallem die Reaktion auf unsere Abbildung in der OXMOX Zeitschrift kam gut an. Alle freuen sich drauf, dass wir endlich mal wieder einen Contest in meiner Heimatstadt Hamburg spielen. Das ist schon eine Weile her, und witziger Weise habe ich au über die damaligen Contests in Hamburg meine Bühnenpräsenz gefunden.

6. Was war euer witzigstes Live-Erlebnis bzw. Live-Erlebnis, welches ihr immer in Erinnerung behalten werdet?

XANDI: Puh da gibts viele. Ich spiele manchmal eine zweite Gitarre die einen Halbton runtergestimmt ist. Einmal habe ich vergessen die Gitarre wieder gegen die andere, im normalen Tuning umzutauschen.

Wir beginnen den nächsten Song und es klang komplett schief. Da haben wir alle sehr gelacht!