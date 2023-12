Album des Monats

ROLLING STONES – Hackney Diamonds

Die britische Rockband wurde vor 61 Jahren gegründet und bringt nun ihr 24. britisches und 26. amerikanisches Studioalbum raus, das erste seit 18 Jahren. Es besteht aus 12 eigenen und neuen Stücken.

Auf der Scheibe sind Gaststars wie Elton John (Piano auf „Live By The Sword“), Lady Gaga (Gesang bei „Sweet Sounds of Heaven“), Paul McCartney (Bass auf „Bite My Head Off“), Steve Wonder (Keyboard auf „Sweet Sounds of Heaven“) und Bill Wyman, der Ex-Bassist der Rolling Stones („Live By The Sword“) zu hören.