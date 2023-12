MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN Leuchtturm Tour 2023

1.12. 2023, die Markthalle Hamburg ist restlos ausverkauft. Das gleiche gilt für den Folgetag. Man munkelt, dass Wegelagerer und Piraten die Halle gekapert und unter ihre Kontrolle gebracht haben sollen. Tja, da scheint wohl jemand alles richtig gemacht zu haben..

Dieser jemand – oder besser: diese jemande (darf man das überhaupt so schreiben?) sind niemand geringeres als unsere Lieblings Piraten MR HURLEY & DIE PULVERAFFEN aus dem karibischen Osnabrück, die an diesem Freitag, einen Tag vor dem ‘Leuchtturm Tour’- Finale, von hunderten Tunichtguts, Halunken, Schlitzohren und Habenichtsen durch ihre Welt voll Rrrum getränkten Seemannsgarn begleitet werden. Apropos Habenichtse: DIE HABENICHTSE sind als Vorband und Unterstützer dabei und ich kann jetzt schon sagen, dass man keine bessere Wahl hätte treffen können.

Und wirklich: Ab Minute 1 steht das Publikum Kopf und verbreitet eine Stimmung, die Stadion tauglich ist. Wer die Markthalle kennt, weiß das hier bei vielen Bands ordentlich Alarm gemacht wird von den Fans. Aber das was DIE HABENICHTSE hier aus den Fans rausholen ist einmal mehr ein Höhepunkt für die Location. Mit ihren Songs wie ‘Ode An Die Unterhose’, ‘Lieber Dreckig Als Braun’, ‘Humpenstilzchen’ oder ‘Greift Eure Krüge’ habe sie das Publikum so im Griff wie KNASTERBART es nie besser konnten. Diese Kapelle fehlt vielen Fans dieser Musik sehr doch auch wenn die HABENICHTSE anders klingen, Parallelen gibt es doch und hier ist eine Band am Start, die einen würdigen Nachfolger darstellt.

Als dann der imposante Leuchtturm auf der Bühne MR.HURLEY & DIE PULVERAFFEN ausspuckt, geht es genauso weiter wie es bei den Habenichtsen kurz zuvor nach absolvierten Gig gezwungenermaßen aufhörte. Obwohl – nein, die Stimmung blieb eigentlich auch nach dem Set der singenden Vagabunden auf höchstem Niveau. Die PULVERAFFEN schafften es allerdings, dem Publikum noch einmal einen Funken mehr Begeisterung aus den Gliedern zu zaubern. Das alleine ist ja schon Gold wert, dieser Tag aber hat noch die ein oder andere Überraschung parat. Zum einen hat Flötist und Quetschkommoden Spieler Buckteeth Bannock heute Geburtstag und bekommt von den Fans das wohl großartigste Ständchen nördlich der Alpen dargeboten zum anderen sind die Pulveraffen heute so gut wie nie alleine auf der Bühne, denn sowohl DIE HABENICHTSE als auch Gast Violinistin Maline Zickow (EKLIPSE) sind immer wieder Teil der Bühnenbesetzung. Pulveraffen Hits wie ‘Meine Schnauze’, ‘Leuchtturm’, ‘Hol Uns Der Teufel’, ‘Komm Zur Marine’ oder auch ‘Mittn Rein’ und ‘Schrumpfkopf Im Rumtopf’ werden lauthals und Textsicher vom Publikum zelebriert, das MR. HURLEY und seine PULVERAFFEN kaum gegen ankommen. Wozu auch – ist ja so auch viel schöner. Die zum bersten volle Markthalle wird dann zwischenzeitlich nicht nur für Buckteeth alleine zum Ausflugsziel auch die ganze Mannschaft dreht ihre Runde durchs dichtgedränkte Volk bevor es auf der Bühne alsbald zum Ende kommt und das allseits beliebte und immer wieder anders arrangierte Medley, ‘Tortuga’ und selbstverständlich ‘Blau Wie Das Meer’ diesen Abend absolut unvergesslich machen. Zufriedene Gesichter sind überall in der Halle zu entdecken. Besser kann es einen Tag später an gleicher Stelle nicht gewesen sein. Der letzte Rum des Abends geht auf unsere Lieblings-Piraten und eine Fangemeinde, die man sich nicht schöner vorstellen könnte. Mehr Bilder findet ihr hier in der Gallerie.