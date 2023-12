HARDBONE – Two Nights Of Rock’n’Roll

HARDBONE haben kurz vor Weihnachten zu einem Doppelevent in die kuschelige Location Marias Ballroom eingeladen. Die Kneipe mit angeschlossenem Konzertsaal ist alles andere als riesig, aber dafür umso gemütlicher. Das wissen auch die drei Bands an diesem Wochenende zu schätzen: Die Heavy Rocker DEVIL’S BREAKFAST aus Neumünster, die als Supportact für den Freitag gebucht sind HARSH, die Glam Rock Sensation aus Frankreich, die am Samstag den Abend eröffnen und natürlich die Hamburger Hard Rock Matadoren HARDBONE, die an beiden Tagen der Hauptact sind und jeweils ein anderes Set spielen. Beide Tage sind restlos ausverkauft. So soll es sein.

Zuerst ist man – also ein paar andere und ich – viel zu früh, so dass man vor verschlossener Tür steht. Wer lesen kann, ist halt klar im Vorteil. Aber was sollst, man freut sich auf einen rockigen Abend, da macht einem ein bisschen Schneeregen und eiskalter Wind nicht viel aus. So langsam füllt sich der Platz vor Marias Ballroom sichtlich. Kurz nach Einlass ist der Ballroom auch schon rappeldicke voll.

DEVIL’S BREAKFAST, The goddamn Basterdz from the North, starten sogleich dann auch ihren Hardrock und haben das Publikum sofort auf ihrer Seite. Die Jungs sind seit Jahren quer in der Republik unterwegs, haben schon das Werner Rennen 2019 mit eröffnet und sind einfach ein Garant für handgemachte, großartigen Hardrock, der immer zu überzeugen weiß. Die Setlist der Jungs besteht aus alten und neuen Songs so zum Beispiel ‘The Whore Of Babylon’, ‘Cock Rock’, den zukünftigen Werbejingle für Jack Daniels ‘Good Old No 7.’ oder auch ‘The Beast In Me’ und ihren größten Hit ‘Make My Day’. Nach 11 Songs sind die Jungs schweißgebadet am Ende ihres großartigen Auftritts angekommen und hinterlassen ein bereits gut angeheiztes Publikum im Saal.

Zu HARDBONE kommen wir später, machen wir weiter mit HARSH.

Die Pariser Glam Rocker dürfte den eingefleischten Musikfans unter uns bereits ein Begriff sein. Zuletzt aufgefallen sind sie beim FORMOSA BIERFEST 2023, wo sie bereits mit HARDBONE die Bühne geteilt haben. Überhaupt haben die Jungs Glück mit ihren Support-Aktivitäten, durften sie doch auch unlängst für CHRIS HOLMES (Ex- W.A.S.P.) seine Solo Tour eröffnen. Mit ihrem frischen Glamrock mit leichten Einflüssen der 90er Rock Jahre, darf man hier noch einiges erwarten und sollte ich die Band gut merken. In Marias Ballroom hat diese Band jedenfalls durchgezündet und den Saal schnell im Griff gehabt.

HARDBONE. Wer über ‘Hamburger Hard Rock’ redet, muß unweigerlich auch die Band um Front Röhre Tim Dammann erwähnen. Und das zu Recht. Was AC/DC für Australien und KROKUS für die Schweiz ist, ist HARDBONE für Hamburg und Deutschland. Jedenfalls für Live Musik Freunde. Der große Durchbruch, wie die beiden vorher erwähnten Welt-Kapellen, ist ihnen leider bisher versagt geblieben, was wirklich unverständlich ist. Aber sei es drum, HARDBONE brauchen sich hinter niemandem zu verstecken. Und mit ihren 5 Alben haben sie mehr als genug Material für 2 Abende. Und diese sind speziell. Sowohl Freitag als auch Samstag besinnt sich die Band auf jeweils ein anderes Set, das aus Stücken besteht, die man inzwischen nicht mehr oder nur sehr selten live spielt. Doch genau diese Auswahl scheint genau das gewesen zu sein, was die Fans wollten. An beiden Tagen hat man das – zum Teil an beiden Tagen anwesende Publikum – in Lichtgeschwindigkeit in Feierlaune und spielt sich hier im wahrsten Sinne den Schweiß vom Rücken. Keine Sekunde Langeweile, sympathische Ansagen von Tim, eine sichtlich spielfreudige Band und eine steil gehende Fan Crowd machen diese 2 Konzerte zu etwas ganz besonderem. Die unterschiedlichen Setlisten habe ich Euch unten angehängt.

Was bleibt noch zu sagen? Vielleicht, dass man so ein Event gerne öfter erleben möchte, eventuell auch in einer etwas größeren Location. Obwohl Marias Ballroom mit seiner Gemütlichkeit und tollem, sympathischen Service am Tresen natürlich über jeden Zweifel erhaben ist. Wir hatten an beiden Abenden einen riesigen Spaß. Und wenn auf der kleinen Bühne plötzlich zwei Bands gemeinsam stehen und sich eine neue Formation bildet, dann ist es eben noch ein Stück besonderer und HARSHBONE sind geboren. Einfach toll, was da zelebriert wurde. Ein fettes Danke an alle Beteiligten. Hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder.

