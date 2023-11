Metal Hammer Paradise 2023 – 10 Jahre zwischen Heavy Metal und Strandidylle

Fest im Kalender verankert vieler Metal-Fans ist das Metal Hammer Paradise (MHP) im Veranstaltungskalender. Seit nunmehr 10 Jahren steht dieses wunderbare Festival mit seinem einzigartigen Konzept für großartige Künstler, eine familiäre Atmosphäre und für eine unvergleichbare Location am Ferienpark Weissenhäuser Strand.

Unweit der Ostsee – ein kurzer Fußweg von 5 Minuten zwischen den Dünen, sich den frischen Novemberwind um die Nase wehen lassen – und man ist an der See. Urlaubsfeeling ist bei diesem Festival inklusive. In der Natur kehrt der Winter ein, lässt alles langsam stiller werden – nicht aber im inneren der Ferienanlage. Unter der federführenden Organisation von FKP Scorpio erleben die Fans ein Rundum-Sorglos-Heavy-Metal-Festivalwochenende, bei dem es viel zu entdecken und zu erleben gibt. Das Line Up überzeugt dabei nicht nur mit den Bands, sondern auch mit seinem vielseitigen Rahmenprogramm.

Auf drei Bühnen, der Maximum Metal Stage, der Hauptbühne in einem großen Zelt, dem Baltic Ballroom im inneren der Ferienanlage und der Riff Alm, einem Halbrund, in dem es immer heiß zur Sache geht. Als weiterer Veranstaltungsort ist die Motörhütt integriert, ein Saal, in dem DJs auflegen, ein Vocal-Workshop, ein Gitarrenworkshop oder eine Lesung stattfindet. Entlang der Einkaufsmeile innerhalb des Ferienparks laden zahlreiche Verkaufsstände zum Verweilen und Stöbern ein: CDs, LPs, Merchandise und noch vieles mehr kann hier in entspannter Atmosphäre gekauft werden.

FREITAG

Der erste Festivaltag startet gleich mit einem Kracher auf der Maximum Metal Stage: Die amerikanische Band DOG EAT DOG ballert als Anheizer kräftig ein.

Auch ORDEN OGAN spielen an diesem Tag auf der Mainstage. Und das so, wie man die sympathische Band kennt: Authentisch und echt. Sänger Seeb strahlt voller Freude in sein begeistertes Publikum und präsentiert einen Ohrwurm nach dem Anderen: „Dawn of the A.I.“ oder „Come With Me To The Other Side“ sind hier nur zwei Beispiele aus der Setlist. Diese Band ist einfach eine Bank und versteht ihr Handwerk. Zuverlässig und auf den Punkt interagieren alle Bandmitglieder auf der Bühne, bilden eine Einheit, das sieht und hört man: Zuverlässig, auf den Punkt und mit so viel Freude powert diese wunderbare Band durch ihr Set und macht richtig Lust auf das neue Album.

Eigentlich ist Sänger Daniel Geiger von ERIK COHEN mit der Band Smoke Blow im Punkrock Bereich unterwegs. Beim MHP jedoch begeistert er mit dem Soloprojekt ERIK COHEN auf der Riff Alm mit mitreißend tiefgängigen Texten wie „Diamant“ oder „Gelsenkirchener Barock“. Das Publikum geht mit, fiebert und feiert, was das Zeug hält.

Ebenfalls in der Riff Alm begeistern LOST SOCIETY. „Its an honor to share the stage with you“, stellt Sänger Samy Elbanna fest. Mit Power geladenem Metal stürmen die Finnen die Bühne und erobern wohl so manches Fan-Herz neu.

Im Baltic Ballroom nehmen die Mitglieder von SOLSTAFIR die Besucher mit auf eine besondere musikalische Reise in die Welt des Alternativ-Rock, der die Zuhörer sehr schnell in eine wohlige Stimmung versetzt und neue Klangwelten eröffnet.

Auf der Maximum Metal Stage geben sich nicht nur KREATOR als Headliner des Abends die Ehre, sondern auch AMORPHIS mit einer gewaltig-kraftvollen Show.

Zwischen den Auftritten hat das Publikum auch die Möglichkeit, sich im Außenbereich der Ferienanlage aufzuhalten. Ein großes „Metal Hammer Paradise“ – Logo wird zur beliebten Fotokulisse, vor Ständen mit Dekoration wird gestöbert, am Glühweinstand die gemütliche Jahreszeit bei einem fröhlichen Schnack eingeleitet.

Bildergalerie Tag 1

SAMSTAG

Der Samstag startet sonnig und mit bester Laune begeben sich die Fans der Jubiläumsausgabe des MHP zu den Konzerten des Tages.

So lockte die Maximum Metal Stage erneut mit namhaften Bands wie FREEDOM CALL, DESTRUCTION oder KNORKATOR.

Besonders heiß wird es in dem Zelt rund um die Maximum Metal Stage, als der „Mountain of Power“ ,alias Tetzel, mit seiner Band ALL FOR METAL die Bühne betritt. Nicht nur äußerlich ein Kraftpaket, begeistert der Sänger mit einer großartig tiefen Stimme, die in einem wunderbaren Kontrast zu seinem Mitsänger Antonio steht. Komplettiert mit einer Mischung aus tollen Künstlerinnen und Künstlern in der Band sowie zwei Tänzerinnen ergibt der Auftritt ein stimmiges Ganzes. Songs wie „Born In Valhalla“ erklingen bereits in diesem Sommer auf dem legendären WACKEN OPEN AIR und haben absolute Ohrwurm- und Hitgarantie.

Im Baltic Room sind auch am zweiten Festivaltag verheißungsvolle Namen auf der Running Order zu lesen: So machen ERDLING den Anfang, AD INFINITUM und weitere betreten hier die Bühne. Auch die finnische Band WOLFHEART steht hier auf der Liste und zeigt, wie guter Metal sein sollte: Energiegeladen, kraftvoll, dynamisch, laut und leidenschaftlich.

Aus Herne im Ruhrgebiet sind RAGE an die Ostsee gereist und haben ein knapp einstündiges Set besten Power-Metals mit dabei. „Black In Mind“, „Nevermore“ oder „End Of All Days“ sind nur einige der Songs, die auf der Setlist des Abends stehen.

Headliner des Tages sind EPICA, die nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer wunderbaren Bühnenshow den Abend perfekt schließen. Sängerin Simone Simons beeindruckt mit ihrem glocken klaren Sopran und einer majestätischen Bühnenpräsenz. Ihren Bandmitgliedern ist die Freude, auf der Bühne zu stehen, anzusehen. Immer wieder lachen sie sich freudig an, interagieren miteinander – es macht einfach Freude, dieser Band zuzuhören und zuzusehen.

Bildergalerie Tag 2

RAHMENPROGRAMM

Ein Blick auf das Rahmenprogramm verdeutlicht die Vielseitigkeit dieses Festivals: In lockerer Runde wird beim Veranstalter-Talk über die Musikwelt gesprochen, Vocal- und Gitarrenworkshops mit Britta Görtz und Wind Rose sowie Autogrammstunden machen die Stars aus nächster Nähe erlebbar. Ein besonderes Juwel im Rahmenprogramm ist die Lesung von Autor Dr. Nico Rose, der sein Buch „Hard, Heavy & Happy“ im Motörhütt vorstellt. „Das hat sofort meinen ganzen Körper unter Strom gesetzt“, beschreibt Dr. Nico Rose den Moment, als er zum ersten Mal einen Song von HELLOWEEN hört. Während seiner Lesung geht er der Frage nach, wie man zu einem Metalhead wird. Dabei gibt er immer wieder Anekdoten aus seinem Leben zum Besten, unterstützt dies mit viel Humor und auch einigen Fotos auf einer Leinwand. Ebenfalls zum Programm gehört das Bowlingturnier gegen eine Band. In diesem Jahr stellten sich verschiedene Teams den Mitgliedern von ALL FOR METAL.

Zehn Jahre gibt es dieses wunderbare Festival mit seinem unverwechselbaren Ambiente nun – und wir können sagen: Auf die nächsten 10 Jahre! Und freuen uns auf 2024 am Weissenhäuser Strand.

Bildergalerie Impressionen

Text: Holly

Bilder: Nola & Holly