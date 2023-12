Die besten neuen Alben im Dezember

Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife – Lee Los Angeles

Lol Tolhurst (64) ist ehemaliger Schlagzeuger und Keyboarder der englischen Band The Cure. Budgie, eigentlich Peter Edward Clarke (66) ist ehemaliger Schlagzeuger von Siouxsie and the Banshees. Garret „Jacknife“ Lee ist irischer Musikproduzent und Mixer. Als Trio bringen sie nun ihr Debütalbum raus, auf dem Bekantheiten wie James Murphy, Bobby Gillespie, The Edge und Mark Bowen vertreten sind.

Johnny Marr – Spirit Power: The Best Of Johnny Marr

Seit 10 Jahren läuft die Solokarriere des ehemaligen Gitarristen der Indie-Rock-Band The Smiths. Um dies zu feiern bringt der Engländer (60) sein 5. Soloalbum raus. Es enthält Songs von seinen letzten Alben: „The Messenger“ (2013), „Playland“ (2014), „Call The Comet“ (2018) und „Fever Dreams Pts 1-4“ (2022). Außerdem erscheinen 2 neue Tracks „The Answer“ und „Somewhere“.

Van Morrison – Accentuate The Positive

Das 45. Studio Album schließt an „Moving On Skiffle“ an und bringt wieder Rock’n’Roll mit sich. Der nordische Musiker, Sänger und Komponist (78) hat seine persönlichen Lieblingsongs für „Accentuate The Positive“ neu interpretiert. Es werden Tracks wie „Lonesome Train“ (The Johnny Burnette Trio), „Shakin’ All Over“ (Johnny Kidd & The Pirates) und „Flip, Flop und Fly“ (Big Joe Turner) mit neuem Schwung zu hören sein.

Cat Power – Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert

Die Musikerin und Songwriterin des Alternative Country ist seit ihrem 5. Lebensjahr Bob Dylan Fan. Das Konzert, auf das sich Chan Marshall aka Cat Power (51) bezieht, war ein Wendepunkt von Dylans Karriere und der gesammten Rockmusik. Hier covert die US-Amerikanerin die Songs dieses legendären Auftritts.

Zoe Wees – Therapy

Die Hamburger Songwriterin (21) veröffentlicht ihr Pop- Debütalbum, mit persönlichen Texten und unglaublichem Gesang. Mit der Ankündigung zum LongplayerkamaucheineSingle „Lightning“. „Für mich geht es in Lightning darum, all die Zweifel zu überwinden von Leuten, die versuchen, einen niederzumachen und die einen unterschätzen“ erzählt Zoe Wees.

Christine McVie – In The Meantime

Bekannt wurde die Britin als Ur-Mitglied der Rockgruppe Fleetwood Mac. Die Keyboarderin und Singer-Songwriter Ikone verstarb Ende 2022 und um zu ihrem 80. Geburtstag an sie zu denken erscheinen die remaster- ten Versionen ihrer beiden letzten Soloalben. Zusätzlich zu ihren alten Pop, Rock und Folk Songs, gibt es einen bisher unveröffentlichen Track „Little Darlin“.

Dirty Honey – Can’t Find The Brakes

Die Hardrock-Band wurde 2017 gegründet, Gitarrist John Notto, Sänger Marc LaBelle, Bassist Justin Smolian und Jaydon Bean am Schlagzeug. Sie präsentieren ihr 2. Werk. Laut John Notto trägt die Musik Einflüsse von AC/DC, Guns n’ Roses, The Rolling Stones, Black Crowes und Led Zeppelin.

All Diese Gewalt – Alles Ist Nur Übergang

All Diese Gewalt ist ein Soloprojekt von Max Rieger (30), einem der Top-Musiker im deutschen Pop abseits des Mainstream. Drei Jahre nach dem letzten Album „Andere“ folgt das 2. mit sanften Klängen und Poesie. Max ist auch Gitarrist und Sänger von die Nerven, produziert Musik von Drangsal oder Jungstötter uvm.

Motörhead – Another Perfect Day

Die Rock Band wurde in London gegründet und nach 40 Jahren (2015) aufgelöst. Dieses Jahr feiert das 6. Studio Album sein 40. Jubiläum. Es ist ursprünglich am 4. Juni 1983 erschienen. Als Zusatz gibt es unveröffentlichte Demos, ein Live-Set mit 16 Tracks und ein Super-Booklet mit 24 Seiten.