Das neue OXMOX ist da!

Es ist wieder soweit – Hamburgs Durchblick-Blatt für den November ist im Handel !!!

Die Weihnachtsmarkt-Saison geht wieder los. Wir haben für euch die 20 schönsten zusammengetragen, mit jeder Menge Tipps für einen Bummel durch’s Winterwunderland (S. 12).

Passend zur Jahreszeit benötigt es genug Lesestoff für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa. Exklusiv-Interviews mit Fatih Akin (S. 18) und Uriah Heep (S. 20) sind dafür genau richtig.

Natürlich sind auch unsere Terminseiten und Konzerttipps prall gefüllt mit allerlei Events, um euch den besten Einstieg in den Winter zu bieten.

Ganz gleich, wie ihr die kalten Tage verbringen wollt, OXMOX versorgt euch wie gewohnt mit allen Infos rund um Veranstaltungen in Hamburg!