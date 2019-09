Faire Woche Hamburg (13.-27.09.)

Liebe Freund*innen und Interessierte des gerechten Welthandels,

endlich ist die Kampagne gestartet!!! https://lieferkettengesetz.de/aktuelles/

Eine Veranstaltung dazu gibt es am 23.09.2019 im Rahmen der Fairen Woche in der Elbfaire. Start 11 Uhr bis 13 Uhr. Kommt zahlreich und diskutiert mit! Nähere Informationen findet ihr im Link.

Wer verbirgt sich hinter der Kampagne?

Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, das von 17 Organisationen getragen und von vielen mehr unterstützt wird.

Was will die Kampagne?

Eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden!

Am Freitag, 13.9. starten wir die Faire Woche mit Katharina Fegebank im Gespräch mit Joana Kathe von pbi und Aileen Puhlmann von Lemonaid-Charitea e.V. zum Thema Frauenrechte im Fairen Handel und die Verantwortung Hamburgs. Kommt gerne mit Anmeldung (bis spät. morgen früh!!!) ins Rathaus, Raum 151. Wir starten um 9Uhr!

Und ganz spannend wird es sicherlich am 24.09. mit Tansy Hoskins und Tim Zahn. Ab 19Uhr diskutieren wir über die kapitalistische Seite der Mode und wie wir Fashion, Mode, Bekleidung etc. anderes gestalten und Frauenbilder anders denken können, um veraltete Stereotypen aufzubrechen. Diskutiert mit an der Uni Hamburg, VMP 8, Raum 5.

spread the word! Wir freuen uns auf euch!!!