Fr, 21.04.23 – Mother´s Finest, Fabrik, Ticket ab 48 Euro 

Freitag, 21.04.2023

Mother´s Finest, Fabrik, Ticket ab 48 Euro

20:00 Uhr, 19:00 Uhr (Einlass)

Mother’s Finest ist eine amerikanische Funk-Rock-Band, die Anfang der siebziger Jahre, also vor 50! Jahren, in Atlanta, Georgia von dem Sängerpaar Joyce Kennedy und Glenn Murdock gegründet wurde. Sie war eine der ersten echten Rockbands einer Mischung aus funky Rhythmen, harten Gitarren und ausdrucksstarkem Rockgesang. Ihr Debütalbum Mother’s Finest von 1976 ist heute mittlerweile ein seltenes Sammlerstück. Heute live mit Ihren größten Hits wie Baby Love, Piece of the Rock, Mickey’s Monkey und Love Changes.