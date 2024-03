Das neue OXMOX ist da!! Jetzt im Handel und digital auf oxmoxhh.de



Liebe Leser,



FÜNF JAHRZEHNTE OXMOX verpflichten auch! Sie verpflichten uns zu einem großen DANKESCHÖN an alle, die mit uns etwas (oder viel) Lebenszeit verbracht haben: die Leser, die Mitarbeiter, die Kulturschaffenden aus Film, Theater, Gastronomie, Live-Musik und nicht zuletzt unsere Werbepartner.



Vor allem fühlen wir uns verpflichtet, immer wieder am Puls der Zeit stets neue Infos zu geben, die es (zumindest so) nicht an jeder Ecke gibt.

Bei uns gibt es kein Minderheiten-Bashing, keine Kriegshetze, – dafür immer Begeisterung für neue Talente, Kreativität ohne Ende und natürlich für Lebensfreude.



Absolut empfehlenswert finde ich den Film über Bob Marleys Leben „One Love“, passend zu unserer Titelgeschichte, der 97. OXMOX-History.

Als Theater empfehlen wir diesen Monat zum 30. Jubiläum Alma Hoppes Lustspielhaus. Und selbstverständlich läuft im Hindergrund gerade wieder eine neue Rolling Stones-Veröffentlichung: das Album der Monats auf Seite 74.



Für alle Anregungen, Lob und Kritik sind wir, wie immer, dankbar.



Mit fröhlichen Grüßen



Klaus M. Schulz

für das OXMOX-Team