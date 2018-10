29. Oktober 2018

DJ Little L. lädt zu Pop & Wave, Italo Disco, Dance Classics und allem, was die Gay-Szene der 80er zum Tanzen brachte, in die Theater-Bar unter dem Dach des Thalia Theaters ein.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]