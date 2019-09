Happy 30 Party!

12.09., 20 Uhr, Roschinsky‘s

Mit 30 ist man erwachsen, oder mit 30 fängt die geile Zeit erst richtig an. Das Roschinskys feiert den 30sten zumindest gebürtig, ausgiebig und in voller Manier feuchtfröhlich. Einen Monat lang gibt es jede Woche ein Fest. Vielmehr wird bislang noch nicht verraten, Überraschungen sind ja sowieso das beste, also schaut am besten einfach vorbei.

OXMOX wünscht alles Gute und freut sich auf weitere 30 mit weltbesten Shots!

roschinskys.de