Students Gone Wild, 05.+12.07., Slide

25. Juni 2018

Die neue Party-Reihe lädt Studenten ab 20 Uhr für nur 3 € zu durchzechten Partynächten ein und serviert dem Gast, der sich am besten Sma­rt Casual kleidet, einen musikalischen Mix aus Funk, RnB und House serviert. Die große Auswahl an Getränken – z. B. Longdrinks mit gutem Mischverhältnis – keine Wünsche offen und bis 22 Uhr erhält jede Dame einen kost­en­losen Bio Pro­secco. Neben dem Feiern, haben alle Feierwütigen die Chan­ce, an coolen Gew­inn­spielen teilzuneh­men – als Preise gibt’s u. a. Gruppentickets für den Hei­de­park, Über­nacht­ungen in 3-4 Sterne Hotels, E-Zigaretten Startersets oder 3×1 OXMOX-Jahresabo.