Vorwort: 10/2023

In der Mitte dieses Monats beehren uns in der Barclays Arena die ANALOGUES, die erfolgreichste

BEATLES-Coverband der Welt. Wie das kommen konnte, das erfahrt ihr im großen

OXMOX-Interview auf den Seiten 6-9. Weitere Exklusiv-Interviews haben wir für euch mit

TIM BENDZKO (S.10), SVEN ROSÉ (S. 11) und SIMPLY RED (S. 12) geführt.

In der Mitte dieses Magazins findet ihr wieder rechtzeitig zum Wintersemesterbeginn ein

UNI-EXTRA mit einer Selbstvorstellung des neugewählten ASTA und einigen interessanten

Überlebenstipps für neue Studies.

Zum Glück gibts im Oktober noch viele „Draußen-Veranstaltungen“, Konzerte, Stadtfeste

und auch kleine Festivals – ausreichend Gründe von der Glotze weg zu bleiben.

Viel Spaß dabei wünscht,

mit fröhlichen Grüßen



Für das OXMOX-Team

Ps. Auch in dieser Ausgabe haben wir Tipp-Fehler eingebaut unter den

glücklichen Findern derselbigen verlosen wir zwei Freikarten für das Konzert

von Vince Bahrdt am 3.10. in Laeiszhalle.