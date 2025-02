Zauberhafte Wintergondel-Reise zum Weihnachtsmann

Im Advent liegt der Nordpol im Alstertal-Einkaufszentrum

Zum Weihnachtsmann fliegen und ihm den Wunschzettel persönlich überreichen, ist nicht nur für die Kleinen ein ganz besonderes Erlebnis. Leuchtende Kinderaugen und begeisterte Familien sind in der Adventszeit im Alstertal-Einkaufszentrum vorprogrammiert, denn hier geht es mit einer Wintergondel auf virtuelle Reise an den Nordpol.

Inmitten einer magischen Winterlandschaft aus glitzerndem Tannengrün und puderzuckerfeinen Schneeflocken steht das besondere Reisegefährt im AEZ, wie die Hamburger das Shoppingcenter in Poppenbüttel liebevoll nennen. Elfen öffnen die Tür, dann geht es untermalt von weihnachtlicher Musik schon hoch hinaus auf virtuelle Reise über das Alstertal-Einkaufszentrum und verschneite Landschaften bis zur Hütte am Nordpol, wo der Weihnachtsmann seine kleinen und großen Besucher freudig erwartet. Zusammen mit Santa pinnen sie ihren zuvor in der Winterschreibwerkstatt vorbereiteten Wunschzettel an die magische Wand. Es gibt ein süßes Geschenk und natürlich Fotos und Selfies als Erinnerung. Ein märchenhafter Moment, der die Herzen aller Besucher höherschlagen lässt. Und eine perfekte Gelegenheit, das Christmas-Shopping mit einer Extraportion magischem Flair zu verbinden.

Wintergondel schreibt besondere Geschichten

Die Wintergondel ist eine Erfolgsgeschichte, wie Center Managerin Ludmila Brendel stolz berichtet: „Unsere Wintergondel ist im Advent 2023 als Weltpremiere gestartet. 8.200 kleine und große Menschen sind mit ihr bereits auf magische Reise gegangen. Sogar ein Heiratsantrag wurde in der Gondel gemacht. Eine junge Frau hatte den Wunsch an uns herangetragen, wir haben natürlich sehr gerne die Gondel für diesen besonderen Moment exklusiv freigehalten und so ein sehr glückliches zukünftiges Ehepaar auf den Weg gebracht. Hoffentlich kommt das Paar dann in einigen Jahren mit seinen Kindern zu uns und erzählt von dem besonderen Erlebnis.“ Doch die Gondel begeistert nicht nur die Hamburgerinnen und Hamburger, sie hat in diesem Jahr zwölf Geschwister bekommen, die deutschlandweit in Shopping Malls der ECE zum Einsatz kommen. „Die Original-Gondel gibt es aber nur bei uns“, strahlt Center Managerin Brendel.

Wintergondel-Zeiten

Die magischen Gondelreisen im AEZ-Winter-Wonderland auf der Fläche vor Douglas sind für Klein und Groß kostenlos und finden vom 2. bis 23. Dezember täglich von Montag bis Samstag zwischen 13:00 und 18:00 Uhr statt. Last Minute-Fahrten sind sogar an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr möglich.

Über das Alstertal-Einkaufszentrum

