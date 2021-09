the Whiskey Hell im Happy Billiard Bergedorf

Text von der Webseite; “…ein Pick Up biegt V8-blubbernd ein, in einen staubigen Waldweg in den Sümpfen von Virginia. Der letzte Rest Moonshine wird über die dreckige Latzhose vergossen und aus den Boxen grooved der Sound von THE WHISKEY HELL! Erdige Gitarren, ein rollender Bass und die treibenden Drums gehören zu diesem Kick-Ass-Trio genauso dazu, wie der V8-Motor in einem U.S.-Muscle-Car!

Mit ihren drei Alben Booze´n´Boogie, Bullets´n´Burritos und Bitchhiker bewaffnet, beackern THE WHISKEY HELL die Clubs und Bars der Republik und klingen dabei so kompakt wie ein Mississippi-Schaufelraddampfer, der ´ne Ladung partywütiger Harleyfahrer zu ihrem nächsten Whiskey-Weekend übersetzt.

Die Band THE WHISKEY HELL aus Hamburg besteht seit Anfang 2013.

Sänger und Gitarrist Olly Wallenberg verdiente sich seine Sporen bei der Band DOC EISENHAUER, welche 1992 die erste deutschsprachige Metalscheibe bei der RCA rausbrachte. Anschließende Touren und Gigs mit Bands wie HELLOWEEN, BONFIRE und GOTTHARD folgten. Olly sang Ende der Neunziger die Solo Platte von Helloween´s Tieftöner Markus Großkopf ein.

An den Drums Lars Lindner, der schon 2014 bis 2016 hinter der Ballerbude saß und auch Sänger und Drummer der Family-Rockband DOCKERROCK ist.

Abgerundet wird das Trio durch Doc Joe, der ebenfalls mit DOC EISENHAUER, THE SKINDOGS und sogar in Tampa-Bay, Florida/USA mit den SHOTGUN JUNKIES und BLACK STAR WHISKEY unterwegs war.”