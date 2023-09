Review: 10 JAHRE SANTIANO

12.08.2023 – OPEN AIR-GELÄNDE GROSSMARKT HAMBURG

Am 12.08.2023 feierten SANTIANO ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum. Das Ganze fand auf dem Open Air-Gelände am Großmarkt statt und wurde von 3 weiteren Bands garniert. Der Wettergott zeigte sich gnädig und bis auf ein paar Regentropfen blieb es trocken.

Um 16.15 Uhr, der Andrang war groß. Nach einem (vom Veranstalter Hamburg Konzerte im Vorfeld angekündigten) Fußmarsch von etwa 10 Minuten gelang man auf das Gelände. Um 16.40 Uhr betrat das deutschsprachige Duo LINA BÓ die Bühne. Ihr Akustik-Folk bestehend aus Geige, Gitarre und Gesang bot einen seichten und sympathischen Einstieg in den Abend.

Um 17.15 stürmten die Folk-Metaller von PEYTON PARRISH die Bühne, die seit der Kollaboration mit SLATATIO MORTIS und FEUERSCHWANZ auch bei dem deutschen Publikum immer mehr Anhänger fi nden. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Cover-Songs (u.a. aus diversen Disney-Filmen) und einigen Stücken rissen die 4 Wikinger die Bühne ab. Welche ein Kontrastprogramm zum vorherigen Act. Die dritte Vorband toppte alles bisher Dagewesene. Wer bei YARED DIBABA & die SCHLICKRUTSCHER an einen öden Shantychor denkt, der rrt sich gewaltig. YARED DIBABA zog mit seiner humorvollen und absolut professionellen Darbietung das Publikum sofort in seinen Bann. In feinstem Platt-deutsch und stellenweise gewollt trashig lieferte die Band ein Unterhaltungsprogramm der Extraklasse. Hamburger Texte wurden mit Rap-Elementen, maritimen Chören, lustigen Choreografien und Jazz-Elementen vermengt und den Fans als ein musikalisches Erlebnis der ganz besonderen Art serviert.

Um 19.40 Uhr: SANTIANO enterten die Bretter und feuerten ein zweistündiges Best-Of ihrer größten Hits ab. Dank viel guter Laune und einer großartigen Live-Performance kam jeder Fan auf seine Kosten. Evergreens wie „Santiano“, „Frei wie der Wind“ und „Gott muss ein Seemann sein“ brachte so manchen im Publikum ins Schwärmen. Das auf einem irischen Traditional basierende „Mädchen von Haithabu“, „Land of green“ oder auch der „Irish rover“ brachten die Menge zum Toben. Untermalt wurde das ganze von einem Screen im Hintergrund, der ein wenig zusätzliche Seefahrerromantik zauberte. Pyro und eine Schneekanone ergänzten die Darbietung.

Gegen 21.45 Uhr war der Abend dann vorbei und das sehr gemischte Publikum ging glücklich nach Hause.

Morgaine Kreuzer