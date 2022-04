Hier und Heute: Mit Kids und Jugendlichen Nachhaltigkeit lernen

Helfer HBF e.V und OXMOX Gewinner Natur-Projekt:

MIT KIDS UND JUGENDLICHEN NACHHALTIGKEIT LERNEN

Zusammen mit Helfer HBF e.V. bietet unser Natur-Projekt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ein wertvolles Verständnis und Gefühl für Natur, Umwelt und Tierschutz zu vermitteln. Gemeinsam mit Förster, Natur-Pädagogin Conny und einer Tierärztin lernen die jungen Menschen, wie sie nachhaltig Natur und Umwelt stärken können, den richtigen Umgang mit Tieren lernen, Hofläden entdecken, selbst Essen anbauen uvm.

Direkt in der Natur lernen die Kids ein Gefühl für Umwelt, Tiere und ein Verständnis, wie wichtig jeder einzelne ist. Müll sammeln im Wald, Futter für Wildtiere sammeln, Warnschilder für Wildwechsel anbringen und Natur und Pflanzen kennen und lieben lernen, damit die nächste Generation unsere Umwelt nachhaltig beschützt, weil sie den Leuten am Herzen liegt.

Eltern und Familienangehörige können im Projekt auch teilnehmen und die Kinder bei den Aktivitäten begleiten. Die Teilnehmer*innen reisen in gemeinsamen Fahrradtouren mit dem Rad an, u.a. zum Gut Wulfsdorf Partnerhof in Schleswig Holstein und Hamburger Umgebung, wo sie direkt in der Natur mit Tieren die Möglichkeit haben, die Bedeutung von Umweltschutz und Engagement zu lernen und sich selbst direkt einzubringen, um ein positives Erlebnis zur Motivation zu haben.

Im Auftrag der Aktion Mensch wurde am Di, 01.03.22 die Sendung „Aktion Mensch Gewinner“, – die immer sonntags um 18.55 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird – mit OXMOX und Helfer HBF e.V. produziert. Darin stellt der Sportjournalist, Fernsehmoderator und ehemalige Olympia-Eiskunstläufer Rudi Cerne unser von der Aktion Mensch unterstütztes Natur-Projekt „Mit Kids und Jugendlichen Nachhaltigkeit lernen“ vor.

Wir hatten alle viel Spaß und die Kids haben eine Menge gelernt!

Danke an Aktion Mensch und Gut Wulfsdorf.

helferhbf.de/