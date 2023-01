UNI-EXTRA: Hochschulsport Hamburg

Tauch ein in die abwechslungsreiche Welt des Hochschulsport Hamburg!

Ob Fußball, Segeln, Argentinischer Tango oder Yoga – beim Hochschulsport Hamburg kannst du an einer Vielzahl unterschiedlicher Sportkurse teilnehmen – online und vor Ort. So kannst du dich nicht nur fit halten, sondern nebenbei auch Kontakte zu netten Studis knüpfen.

Der Hochschulsport bietet unglaublich viele Sportkurse aus den Bereichen Ausdauer-, Ball-, Gesundheits- und Kampfsport sowie GroupFitness und Tanzen an, aus denen du flexibel wählen kannst. Dazu gehören neben Klassikern wie Fußball, Basketball, Tischtennis und Zumba auch ausgefallenere Sportarten wie Parkour, Slackline, Flagfootball, Pole Gym und vieles mehr.

Dich zieht es eher in Fitnessstudio? Dann trainiere mit der FitnessCard in einem der drei Studios an der Uni Hamburg, der HAW und an der TUHH mit individueller Betreuung und in lockerer Atmosphäre, ohne Aufnahmegebühr und mit flexiblen Laufzeiten. In den Studios des Hochschulsport Hamburg findest du einen Cardio- und Gerätepark, Sling Training, einen Freihantelbereich sowie Kleingruppenkurse.

Mit dem vielseitigen Online-Sportprogramm kannst du ganz entspannt Kurse von zu Hause aus besuchen. Verschiedene Kurse wie Yoga, Pilates oder Entspannungspausen halten dich auch in den eigenen vier Wänden fit.

Wasserratten aufgepasst: Beim Hochschulsport kannst du an Schwimmkursen im Bartholomäusbad in Winterhude und in der Schwimmhalle in Wilhelmsburg teilnehmen. Du kannst Schwimmtechnik- und Schwimmtrainings- sowie Tauchkurse belegen, zum Wasserball, Aqua-Fitness oder Triathlon-Training kommen, oder einfach entspannt deine Bahnen ziehen.

Ein besonderes Angebot sind Wassersportkurse wie Kajak fahren, Segeln oder Rudern auf der Alster. Außerdem kannst du mit dem Hochschulsport auch verreisen: In wunderschönen Skigebieten verbessert du dein Können auf der Piste. Ist es dir im Schnee zu kalt, kannst du auch Drachenfliegen, Segeln oder Wellenreiten.

Alle Infos findest du hier:

hochschulsport-hamburg.de