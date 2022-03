Dienstag, 22. März

Rufus Wainwright, Kampnagel, ab 31,- €

Mitten in der Pandemie kam der kanadisch-amerikanische Komponist und Musiker 2020 nach Hamburg, um auf Kampnagel sein einziges Europa-Konzert und erstmals live Songs aus seinem Album „Unfollow The Rules“ zu spielen. Das Versprechen, mit Band zurückzukehren, will Wainwright jetzt verwirklichen.