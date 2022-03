29.3., Echo & The Bunnymen, Markthalle

Dienstag, 29. März

Echo & The Bunnymen, Markthalle, ab 40,- €

Die Briten gehören zu den wichtigsten Bands der späten 70er und frühen 80er. Sie gelten als Wegbereiter des New Wave und Post Punk und sind mit ihrer Musik, die sich im Laufe der Zeit zum melancholischen Pop entwickelt hat, bis heute präsent. Mit einem Best-of wollen Sänger Ian McCulloch und Gitarrist Will Sergeant, die beiden verbliebenen Mitglieder der Originalbesetzung, für 5 Konzerte nach Deutschland kommen.