30.3., Sting, Barclays Arena

Mittwoch, 30. März

Sting, Barclays Arena, ab 71,- €

Der 70-jährige Brite plant neue Termine seiner „My Songs“-Tour. Die Show ist den beliebtesten Hits gewidmet – mit The Police sowie als Solokünstler. Von „Every Breath You Take” bis „Message In A Bottle”. Begleitet wird der Kult-Sänger und -Gitarrist von Rufus Miller (Git.), Dominic Miller (Git.), Kevon Webster (Key.), Shane Sager (Harm.), Josh Fresse (Dr.) sowie Gene Noble und Melissa Musique (Ges.).