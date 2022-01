Di. 18.01. Antilopen Gang, Markthalle & Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert Live, Barclays Arena

Dienstag, 18. Januar

Antilopen Gang, Markthalle, ab 36,25 €

Nach dem „Abbruch Abbruch“ folgt der „Aufbruch Aufbruch“: Für Panik Panzer, Danger Dan und Koljah ist es höchste Zeit, wieder in den Tour-Bus zu steigen. Während der Lockdowns haben sich bei der Deutsch-Rap-Gang viele Songs angesammelt, die live gespielt werden wollen. So kann zudem „jeder dabei helfen, eine wichtige HipHop-Instanz vor dem Ruin zu bewahren“ – auch am 26.01. im Uebel & Gefährlich.

Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert Live, Barclays Arena, ab 55,- €

Gastgeber Michael Patrick Kelly und die Stars der 7. Staffel (Max Giesinger, LEA, Nico Santos, Jan Plewka, Ilse DeLange sowie MoTrip) wollen für Gänsehaut sorgen, wenn sie ihre Songs gegenseitig neu interpretieren.