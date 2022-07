Samstag, 02. Juli Melissa Etheridge, Stadtpark Freilichtbühne, ab 58,50 Euro

1988 sang sich die US-amerikanische

Singer-Songwriterin mit „Like The Way

I Do“ in die Rock-Charts. Mit rauchiger

und gleichzeitig gefühlvoller Stimme

überzeugt die Oscar-Preisträgerin,

heute 61 Jahre alt, mit toller Live-

Performance, wie immer „Brave and

Crazy“.