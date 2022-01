Sa. 08.01. Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Fabrik & The Golden Voices Of Gospel, Laeiszhalle

Samstag, 08. Januar Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Fabrik, ab 27,- € Die mit Preisen prämierte Gruppe um den Dänen Thorbjørn Risager (50, Ges., Git.) präsentiert ihre zehnte Platte „Come On In". Der lässige Umgang von The Black Tornado mit dem Blues kombiniert diesen mit Elementen aus Funk, Gospel, Soul oder Rock´n`Roll.

The Golden Voices Of Gospel, Laeiszhalle, ab 24,10 € „Sing Hallelujah": Reverend Dwight Robson und seine Kult-Goldkehlchen predigen stimmgewaltige Gospels.

