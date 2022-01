Sa. 29.01. Barock, Grosse Freiheit 36

Samstag, 29. Januar

Barock, Grosse Freiheit 36, ab 30,35 €

Die Band aus Bayern hat es sich zur Aufgabe gemacht, berühmte Songs von „Highway To Hell“ bis „Back In Black“ authentisch auf die Bühne zu bringen. Dario Cisotto (Ges.), Eugen Torscher (Git.), Stefan Kern (Git.), Udo Funk (B.) und Mirko Grusa (Dr.) kommen AC/DC so nahe wie wenige andere Tribute-Bands. Sie spielen die gleichen Instrumente wie ihre Idole und haben deren Show genau studiert. Auch visuell hat Barock etwas zu bieten, u. a. überdimensionale „Hells Bells“.