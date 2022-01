So. 23.01. Rea Garvey, Barclays Arena & Eric Fish, Markthalle

Sonntag, 23. Januar

Rea Garvey, Barclays Arena, ab 59,75 €

„Hy Brasil“ ist eine Referenz an jene mystische irische Insel, die der Sage nach nur alle sieben Jahre für einen Tag aus dem Atlantik auftaucht. Mit den Songs seines neuen Albums meldet sich der 48-jährige Sänger live zurück. In Band-Begleitung präsentiert der Ire sein gesamtes gesangliches Spektrum – von Solo-Hits („Talk To Your Body“) bis zu Reamonn-Klassikern („Supergirl“).

Eric Fish, Markthalle, ab 27,10 €

Der Subway To Sally-Frontmann sorgt mit seinen Friends (Gerit Hecht – Klav., Akk., Rainer Michalek – Git., Mundh. und Friedemann Mäthger – Dr.) für ein musikalisches Wechselspiel der „Gezeiten“.