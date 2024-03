Baden In Blut Open Air 2024

Wer in Deutschland auf ein Metalfestival gehen will, hat es im Grunde nicht leicht, sich zu entscheiden. Große wie das Wacken Open Air , Summer Breeze, Party.San oder ähnliche stehen genauso zur Verfügung wie kleinere, oft feinere wie das Rockharz, Headbangers Open Air, Helmfest etc. Ein weiteres dieser Kleinen, das inzwischen europaweit einen geradezu zementierten Kultstatus hat, ist das Baden In Blut Open Air in Weil am Rhein. Am 19.7. Und 20.7.2024 findet die nächste Ausgabe statt.

Ich persönlich bin ein Freund von Wortspielen, wäre bei diesem Titel allerdings nicht drauf gekommen, was die Macher – der Metal Maniacs Markgräflerland e.V. – uns da als Erklärung liefert. Trotzdem kann man es, wenn man es weiß, sehr gut nachvollziehen. Die Erklärung liest sich dann – kurz zusammengefasst – so: das Blut steht für das Leben an sich, die Leidenschaft und das Herzblut, dass sämtliche beteiligte seit 2005 in dieses Projekt stecken. Und Baden? Ganz einfach: das Markgräflerland, in dem Weil am Rhein liegt, befindet sich mitten in diesem Teil Baden-Württembergs, direkt an der schweizer und der französischen Grenze. Das Festivalgelände ist lauschig gelegen. Von dem ein oder anderen als “Das Auenland am Rhein” betitelt, befindet es sich auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau von 1999 und hält neben vielen schattigen Plätzen unter Bäumen auch ein paar idyllische Teiche, Wasserläufe und Gärten bereit. Also quasi alles, was ein hartgesottener Metalhead neben der Musik, Getränken und Spaß immer schon auf Festivals vermisst hat. Also hopp, ich mach mich im Juli für euch auf den Weg dorthin, denn sowas muß man wenigstens einmal mitgemacht haben. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Irgendwie hab ich das so im Gefühl.

Natürlich wollt ihr wissen, wer denn alles bei diesem 2 Tage Festival spielen wird. Hier also das komplette Line up für euch:

PARADISE LOST (GB), ZEAL & ARDOR (CH) , INSOMNIUM (FIN), BRUTUS (BEL), UADA (USA), DUST BOLT (GER), HATE (POL), GOD DETHRONED (NL), SETYØURSAILS (GER), MENTAL CRUELTY (GER), FIRTAN (GER), THRON (GER), ACT OF CREATION (GER), BLACK MIRRORS (BEL) und die Sieger des Blood Battle 2024, PINGHORST (GER).

Da bleiben doch keine Wünsche offen, oder? Die rund 2500 Besucher dürften sich da sehr wohl fühlen bei dieser exquisiten Auswahl.

Ein paar wichtige Facts für euren ersten Besuch (Tickets sind noch ein paar verfügbar, und hier zu erwerben!!) möchte ich hier auch noch auflisten:

-Campen vor Ort ist NICHT möglich, Übernachten im Auto auf den nahegelegenen Parkflächen allerdings kein Problem und durchaus gewollt und erwünscht.

Wer trotzdem campen möchte, kann dies in Lörrach machen, bequemer geht es dann in einer Ferienwohnung u.ä. auch da findet man noch die ein oder andere Unterbringungsmöglichkeit im Dreiländereck. Das Festivalgelände ist bestens angebunden an den öffentlichen Nahverkehr, die Haltestellen nur 10 Gehminuten vom Gelände entfernt. Rollstuhlfahrer und Personen, die eine Begleitperson benötigen, werden gebeten sich im Vorfeld UNBEDINGT unter der E Mail:

co*****@me***********.net zu melden, da das Gelände nicht im ganzen Barrierefrei ist. Bitte nutzt diese Möglichkeit, um vor Reiseantritt schon zu klären, welche Möglichkeiten der Teilnahme für Euch bereitstehen oder bereitgestellt werden können.

Für alle weiteren Infos bitte ich Euch das FAQ des Festivals zu lesen: alles wichtige rund ums Festival ist hier gut beschrieben und ausführlich erklärt.

Wie bereits erwähnt, wird dieses Festival in Eigenregie von Metal Maniacs e.V. gestemmt. Und das Ganze ehrenamtlich. Das bedeutet natürlich viele Wochenenden und Urlaubstage, die hier gebraucht, aber nicht verbraucht werden. Natürlich zerrt das auch an den Nerven und Familien müssen da viel Verständnis aufbringen. Das allerdings scheint seit Jahren super zu funktionieren. Hier unterstützt die Szene den Verein und umgekehrt und auch ansäßige Firmen beteiligen sich auf diverse Arten und Weisen. Übrigens: Wer eh in der Nähe von Lörrach ist in den nächsten Wochen, sollte mal ein Blick auf die Seite des Metal Maniacs e.V. werfen. Das METAL CAFÉ LÖRRACH feiert dieses Jahr sein 20jähriges Jubiläum und bietet einmal im Monat, einen Abend mit je 4 Livebands, die dem headbangenden Volk ordentlich die Gehörgänge durch pusten.

Lassen wir uns also überraschen, was auf mich zukommt und wenn ich jemanden hier jetzt auf den Geschmack gebracht habe, dann los: Ticket und Zeit organisiert und ab geht das. Ansonsten sehen wir uns eine Woche später am anderen Ende der Republik beim Headbangers Open Air. Mehr zu dem Festival, den Machern und den Gästen vor Ort, gibt es dann anschließend mit einem Nachbericht und ein paar Bildern.

Und für die ganz neugierigen hier ein kleiner Festival Teaser und ein bißchen musikalisches “Mund wässrig machen”.

