John Diva and TROL – The Big Easy

Zum zweiten Teil der Big Easy Tour machen THE ROCKETS OF LOVE wieder Hamburg unsicher und lassen den Glam und Hardrock wieder um sich greifen.

Als Anheizer haben sie dieses mal die Schweizerin SERAINA TELLI im Gepäck. Für Viele, die in dem Genre unterwegs sind dürfte diese Powerfrau keine unbekannte sein, denn sie hat sich schon früher als Frontfrau der BURNING WITCHES bewiesen. Wahnsinns Stimme gepaart mit toller Show wird uns hier zum Auftakt der Big easy Tour im Knust in Hamburg geboten. Mit bereits zwei veröffentlichten Alben hat Seraina genug Musik im Gepäck, um die Meute vor der Bühne gut zu unterhalten. So ist es auch kein Wunder, dass die Künstlerin mit den 2 knalligen Haarfarben das Publikum vom ersten Ton an im Griff hat. Die Bühne ist wie gemacht für das Energiebündel und ihre beiden Mitstreiter. Die Auswahl ihrer dargebotenen Songs trifft absolut den Nerv des Publikums. Ganze 45 Minuten unterhält sie das Knust. Die Songs sind catchy und zum mitgehen gemacht. So ist es auch wenig überraschend, dass das Publikum beim Singalong doch sehr stark mitmacht und so die Stimmung noch weiter in die Höhe treibt.

Bildergalerie Seraina Telli

Während der Umbaupause geht das Getuschel los, die Fans von JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE sind schon sehr gespannt auf die Umbesetzung in der Band, denn JJ Love musste die Band aus privaten Gründen verlassen. An seine Stelle an der Gitarre ist nun CJ Steves gerückt. Man sieht eine pinke Klampfe am Bühnenrand stehen und fragt sich, was das wohl wird. Diese Frage ist allerdings nach den ersten Tönen wie weg geblasen, denn CJ gibt eine gute Figur ab. Für die erste Show mit den ROCKETS OF LOVE schlägt er sich gut, wirkt das ein oder andere Mal ein wenig verloren, wird aber umgehend immer wieder von allen Bandmitgliedern angespielt und eingebunden. Es ist so so schön zu sehen, wie alle ihn in die Familie mit aufnehmen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen in der JOHN DIVA Familie. Der Abend ist gespickt mit vielen alten und neuen Songs, es soll ja nicht langweilig werden. So haben JOHN DIVA die Setlist im Vergleich zum ersten Teil der Big Easy Tour ganz schön verändert. Es macht Spaß auch diese Songs, die nun auf der Liste sind Live zu hören. Das Set umfasst 21 Powersongs, die das treue Publikum im Knust alle Textsicher mitsingen kann. Von den einstigen doch sehr viel vertretenden Coversongs ist nicht mehr viel übrig, denn mit mittlerweile drei Alben gibt es nun auch genug eigenes Material der Band um einen Abend zu gestalten. Im Vordergrund steht allerdings das noch aktuelle Album. Persönliches Highlight an diesem Abend ist “Back In The Days”. Dieser Song verbindet für mich alles, was diese Band ausmacht und noch viel Mehr. Lagerfeuerromantik, Summer of ’69 und ganz viel 80er Vibes liegen hier in der Luft. Da geht das Herz absolut auf. Ein Cover darf im Set allerdings nicht fehlen. Mit dem Song “Dont Stop Belivin” im Original von der Band JOURNEY wird der Letzte Akt der Konzertes eingeläutet. An sich bräuchte John dieses Lied nicht mitsingen, denn das Publikum übertönt ihn doch schon ein wenig. Es ist rund herum auf allen Gesichtern zu sehen, wie glücklich sie sind.

Bildergalerie John Diva

JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE machen absolut gute Laune Musik, die einem auch in den dunkelsten Sunden ein Lächeln auf das Gesicht zaubern kann. Haben die Divas einmal jemanden in ihren Bann gezogen, dann lassen sie ihn nicht wieder gehen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen unter Freunden, wenn JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE wieder die Hansestadt unsicher machen.