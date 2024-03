Rock In Rautheim 2024

Letztes Jahr war ich für euch zum ersten Mal beim Rock In Rautheim dabei und war schwer begeistert von diesem kleinen, feinen Festival. 2024 soll es wieder dorthin gehen und ich freue mich jetzt schon wieder wie Bolle darauf.

Zuallererst will ich Euch mal das Line Up für dieses Jahr präsentieren:

DIRKSCHNEIDER, RAGE feat. LINGUA MORTIS ORCHESTRA, BROTHERS OF METAL, APRIL ART, RIOT V, HEAVENS GATE played by Sascha Paeth’s MASTERS OF CEREMONY, QUASIMODO, FEEHLS, FROZEN CROWN, Sascha Paeth’s MASTERS OF CEREMONY und METZER 58.

Da haben wir es doch: eine schöne Mischung aus Heavy Rock, Hardrock, Heavy Metal, Modern Metal, Power Metal, und Punk.

Besonders interessant dürften folgende Bands sein: DIRKSCHNEIDER, also eigentlich U.D.O., die bekannterweise unter diesem Namen die alten ACCEPT Songs zum besten geben. RAGE die auf ihrer 40 Jahre Jubiläumsreise gemeinsam mit dem LINGUA MORTIS ORCHESTRA ihre größten Hits präsentieren. Und diese Zusammenarbeit hat schon einmal für Furore gesorgt, als die Band ihr 1996 veröffentlichte Album ‘Lingua Mortis‘ auf die Welt abgefeuert hat und damit eine wahre Welle an Metal meets Classic Kollaborationen angestoßen hat.

Und dann ist da noch das, worauf so viele Metal Fans seit langem warten: HEAVENS GATE Songs endlich wieder live zu hören. Möglich macht das Ex – HEAVENS GATE Gitarrenvirtuose Sascha Paeth, der mit seinen MASTERS OF CEREMONY und diversen noch geheimen Special Guests am Freitag ein HEAVENS GATE Set abliefern wird und am Samstag nochmals mit seinen Mitstreitern die Bühne betritt, um die eigenen Songs zum besten geben werden.

Das besondere an diesem Festival ist die Tatsache, dass alles was das Festival betrifft, also vom Drucken der Plakate und des Merchandise über die Versorgung der Gäste mit Speis und Trank bis hin zum Aufbau der Bühne und des Areals alles über die Lebenshilfe Braunschweig abgewickelt wird. Das heißt im Klartext, dass hier in allen Bereichen alles von Menschen mit Beeinträchtigungen produziert, verkauft und auf und abgebaut wird. Ich habe letztes Jahr so tolle und liebe Menschen vor Ort kennengelernt, dass es mir jetzt schon wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Unterstützt wird die Arbeit der Lebenshilfe Braunschweig von der Aktion Mensch und diversen regionalen Partnern sowie dutzenden ehrenamtlichen Helfern. Für mehr Infos rund um die Lebenshilfe und das Metal meets Inklusion Festival, das im übrigen barrierefrei ist, findet ihr HIER. Und wenn es vor Ort doch mal eine kleine Verunsicherung gibt, so sind sofort unzählige helfende Hände zur Stelle.

Tickets könnt ihr am besten noch im Vorverkauf über die Homepage des Rock in Rautheim erwerben.

Übrigens: Das Rock in Rautheim und die Lebenshilfe Braunschweig unterstützt das Rockharz Open Air auch in diesem Jahr wieder in den Bereichen Inklusion und mobile Pflege für bedürftige Gäste auf dem Festival. Beide Festivals freuen sich über jeden, der diese tollen Gemeinschaftsarbeiten unterstützt.

Ein paar Musikhappen einiger Bands des Line Up 2024 habe ich euch hier angehängt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren