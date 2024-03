WARKINGS ‘For King and Crown’-Tour 2024

Die WARKINGS gastieren am 22.3.2024 in der Hamburger Kult Location Knust. Die Power Metal Helden der Neuzeit gewähren dem geneigten Kuttenträger und Moshpit Gefolge gemeinsam mit dem HAMMER KING und WINTERSTORM eine Audienz der lauten Art.

Nach 4 grandiosen Alben, die in der Szene durchweg mit klar erkennbarem Kopfnicken und dem typisch, norddeutschen ‘Jo, dat geit’ für gut befunden wurden, starten die WARKINGS ihre Deutschland Termine im kühlen Norden, der schon ganz heiß auf die Einmarschhymnen der Könige ist. Könige? Mehrzahl ? Ja, denn auch der HAMMER KING, der die Veröffentlichung des neuen Albums ‘König Und Kaiser’ just an diesem Tag feiert, ist schon lange kein Unbekannter mehr. Ein Interview mit Titan, dem Sänger und die Review zu diesem neuen Album lest ihr übrigens in Kürze bei uns vom OXMOX ROXX.

Auch WINTERSTORM, die dritte Band des Abends, sind bei weitem keine Neulinge mehr und haben sich ihre Sporen schon auf Tour mit RAGE, DRAGONFORCE und VAN CANTO mehr als verdient. Insgesamt wird dem Publikum an diesem Abend also ein extrem powervolles und grandioses, musikalisches 5 Sterne-Menü geboten. Was muss man da noch lange überlegen? Ein paar Tickets könnt ihr noch im Vorverkauf HIER erwerben. Lasst Euch das nicht entgehen, dieser Abend hat Potential legendär zu werden..

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren