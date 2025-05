WALHALLA – Das Festival der Helden mit Glimmer und Gloria

Kurz vor Weihnachten waren wir nochmal auf einem kleinen Indoor Festival zu Gast. Das Walhalla – Festival Der Helden in den Holstenhallen Neumünster war zum 4 mal angesetzt und mit den Bands MANDOWAR, HAGGEFUGG, ALL FOR METAL, BATTLE BEAST, SCHANDMAUL und VERSENGOLD war Partystimmung garantiert. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch zu verkraften. Der in der Werbung angekündigte Mittelaltermarkt war nicht wirklich vorhanden. Drei Stände draußen (die Fressbuden mal ausgenommen) und zwei Stände im Foyer- das ist einfach kein Markt. Vielleicht wäre da eine nicht so irreführende Werbung Ziel führender. Vor Ort waren viele enttäuschte Stimmen zu vernehmen. Positiv zu erwähnen sind wieder mal die anderen Stände wie zum Beispiel der Stand vom B.A.C.A.A. e.V., der sich von allem gegen Kindesmißbrauch und -Pornografie einsetzt, so wie auch der ‘Lautstark gegen Krebs e.V.’, der auch hier – wie auf vielen anderen Veranstaltungen auch – mit seiner Galionsfigur Opa Günter vertreten war. Die Stimmung kann von Anfang bis Ende im Großen und Ganzen als sehr entspannt beschrieben werden. Der Sound, der in der Holstenhalle immer schon recht schwierig einzustellen war, konnte dieses Jahr von der ersten bis zur letzten Band durchweg überzeugen. Natürlich gab es immer mal kleine Patzer, die sind aber nicht die Rede wert.

Den Anfang machten MANDOWAR. Die drei Hessen, Linus, Nils und Joe, haben vor Jahrzehnten schon Songs geschrieben, die frecherweise von anderen Bands geklaut wurden. So waren an dieser Verschwörung so kleine Kneipenkapellen wie AC/DC, Metallica, Deep Purple, Alice Cooper oder auch Rammstein beteiligt, die bis heute natürlich jeder nur wegen der Songs von MANDOWAR kennen. Die drei spielen selbstverständlich die Originalversionen, wie Frontmann Nils immer wieder betont. Das diese nur mit Banjo, Ukulele und Mandoline gespielt werden tut der Stimmung keinen Abbruch und auch die doch eher als Tischglocke zu bezeichnende Hells Bell wird abgefeuert. Die Jungs machen einfach Spaß und haben die ersten 1000 Leute – die Halle füllte sich nach und nach weiter – schon mal auf Betriebstemperatur gebracht.

Bildergalerie Mandowar

HAGGEFUGG braucht man wohl niemandem mehr vorstellen, der sich auch nur ansatzweise im Mittelalter – und Folk Rock Szene bewegt. Die Band, die an diesem Tag als 2. Die Bühne betritt, hat in den letzten Jahren einen enormen Popularitätsschub erfahren, was nicht zuletzt ihren immer gut gelaunten Mitgliedern selbst zu verdanken ist, aber auch dem unermüdlichen Touren seit 2015 durch die Hallen und über die Mittelaltermärkte im deutschsprachigen Raum. Mit Songs wie ‘Tanz und Gloria’, ‘Spieglein’, ‘Märchenwald’ oder ‘Brennende Welt’ geben sie eine Setlist zum besten, die bei Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie und die Besucher, die sie noch nicht kannten zum Mittanzen einladen.

Bikdergalerie Haggefugg

Die dritte Band des kleinen aber feinen Festivals sind ALL FOR METAL, die in kürzester Zeit zu einer Band mutiert sind, die von ORDEN OGAN bis LORDI schon etliche Bands quer durch Europa supportet und begleitet haben. Anhand der Shirts der Anwesenden kann man erahnen, welche Bands hier die Haftmagnete sind. Und ALL FOR METAL stehen da ganz weit oben. Mit neuer Tänzerin Vanessa und um einen mysteriösen blauen Zaubertrank erweitert, zelebrieren die AFMs ihre Show um Walhalla, Fremde Götter, Drachen und Samurai´s. ‘Born In Walhalla’, ‘Mountain Of Power‘, ‚Temple of Silence‘, ‚Goddess Of War’ … Die Band um Tetzel und Antonio hat das Publikum voll im Griff. Immer wieder ein kurzweiliges Erlebnis, das einfach Spaß macht. Auch nach dem Gig ließen zumindest die Ladies der Band es sich nicht nehmen, den Fans zu beweisen, daß sie selbst den wildesten Bullen zähmen können.

Bildergalerie All for Metal

Noora, Sängerin und Frontfrau von BATTLE BEAST – zur Zeit auf Solotour – hatte an diesem Tag wohl die kürzeste Aufwärmphase aller anwesenden Künstler. Wurden doch kurzzeitig Flüge gestrichen, so dass Sie erst kurz vor der geplanten Anfangszeit der Band per Express Shuttle in Neumünster ankamen. Umstände, auf die wohl jeder gerne verzichten würde. Aber trotz aller Unannehmlichkeiten konnte die Band wie geplant auf die Bühne und rissen diese mit ihrer energiegeladenen Show und reichlich Pyro-Effekten förmlich ab. Das Publikum ging steil, wie man so schön sagt und ließ die Band ihre Liebe spüren. Was für ein Feuerwerk und was für eine Power. BATTLE BEAST sind es immer wert ein Konzert der Band mitzunehmen. Gerne immer und immer wieder.

Bildergalerie Battle Beast

Wohl die meisten Herzen an diesem Abend flogen wohl der nächsten Band zu. SCHANDMAUL mussten aufgrund der Krebserkrankung von Frontmann Thomas ihren Auftritt 2023 absagen, sind aber nun hier am Start. Und auch wenn Thomas selbst noch nicht wieder soweit ist, dass er den Platz am Mikro wieder einnehmen kann, so steht er mit seinen Freunden wieder auf der Bühne und ist an Keyboards und Gitarre zu erleben. Unterstützt wird die Band durch die beiden Gastsänger Till Herence vom APRON und Georgij Makazaria von den ehemaligen, grandiosen Polka/Ska Rockern RUSSKAJA aus Wien. Frenetischen Applaus erntet Thomas ab, als er ans Mikro tritt und sich herzlich für den Support der Fans während seiner schweren Zeit bedankt und auch seinen Gast Sängern eine tiefe Verbeugung schenkt. Da rückt der Gig selbst schon beinahe in den Hintergrund. Aber auch die einzelnen Songs werden trotz oder gerade wegen der Umstände umso herzlicher gefeiert und bejubelt und man merkt, dass SCHANDMAUL heute die eigentlichen Headliner sind.

Bildergalerie Schandmaul

Und dann war es soweit, der Headliner des Abends stand parat. VERSENGOLD, die Folk Rocker aus Bremen schicken sich an, die Holstenhalle und die inzwischen auf rund 3000 Besucher angewachsene Crowd zu bespaßen. Und das können sie, wie kaum eine andere Band dieses Genres. Die Band um Front Grinsebacke Malte Hoyer hat sich seit ihrer Gründung 2003 eine enorme Fangemeinde durch sämtliche Musikgenres erarbeitet und das zu Recht. Die Leichtigkeit, aber auch die mitunter zum Nachdenken anregende Texte ziehen viele Fans in ihren Bann. Von den exzellenten Melodien einmal ganz abgesehen. Die Songauswahl ist wiedermal sehr gelungen und auch Tetzel von ALL FOR METAL lässt es sich nicht nehmen, mit Malte gemeinsam den Song ‘Rudel Strudel’ zum Besten zu geben. Fun Fact am Rande: Tetzel steht nicht mit einem ‚All For Metal‘- Shirt auf der Bühne bei Versengold, sondern mit einem Shirt seiner eigenen Band ASENBLUT. Da mussten wir doch ein bisschen schmunzeln. Ein bisschen Eigenwerbung schadet aber ja auch nie. Nachdem man sich im Publikum dann den Kobold aus dem Kopf getanzt hat, begeben sich Malte und Eike für die beiden letzten Songs wie gewohnt ins Publikum direkt und verabschieden sich so in ausgelassener Stimmung bei einem durch und durch zufriedenen Publikum. Und auch wir sind wieder sehr angetan von diesem kleinen aber gemütlichen Festival zum Jahresende und freuen uns schon auf den 5. Geburtstag des Walhalla Festivals am 13.12. 2025.

Bildergalerie Versengold