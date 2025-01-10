Ohrenfeindt Jahresabschluss im Grünspan

Der 26.12. ist jedes Jahr ein fester Termin im Kalender eines jeden Rock´n´Roll Fans, denn dann ist es Zeit für Roggenrohl nach OHRENFEINDT Art. Seit mehr als einem Jahrzehnt spielen die Herren des Vollgasrocknrolls dieses Konzert. Dabei sind schon einige denkwürdige Momente und Erinnerungen zustande gekommen.

Nun schreiben wir 2024 und auch dieses Jahr findet dieses Konzert statt. Mit dabei sind die Niederländer der Band DIGGETH. Sie spielen entspannt und mit viel Spaß ihr Set. Mit einem fantastischen Sound haben sie die Fans vor der Bühne schnell im Griff und animieren zum Mitmachen. Sie bringen eine gute Mischung aus Hardrock, progressive Rock und good old heavy Metal auf die Bühne. Es macht Spaß der Band zuzusehen und mitzugehen. Köpfe kreisen, zufriedene Gesichter sind zu sehen und man merkt, dass alle im Raum begeistert sind von der Musik der Niederländer. DIGGETH sind eine großartige Neuentdeckung und definitiv empfehlenswert. Als Support sind sie definitiv fantastisch.

BILDERGALERIE DIGGETH

Ein Fester Bestandteil eines jeden Weihnachtskonzert ist auch eine Versteigerung zu Gunsten der Sternenbrücke Hamburg. Wer nicht weiß, was dieser wundervolle Verein macht, der möge bitte bei der Sternenbrücke vorbeischauen. Die Sternenbrücke kümmert sich um die, die leider nur noch einen Weg zu gehen haben. Sie machen Paliativbegleitung für Kinder und Familien, die diesen letzten Weg beschreiten und werden zum größten Teil aus Spenden finanziert. So ist es um so wichtiger, dass alle ein wenig mithelfen um denen zu helfen, die es in dem Moment nicht mehr können. An diesem Abend wird eine Trommel von Jöcki, dem Schlagzeuger von OHRENFEINDT verlost und DIGGETH spenden noch ihr Backdrop. So stehen gleich 2 Gewinne zur Versteigerung. Ich (Nola) durfte mit dem Hut von Chris durch das Grünspan gehen und den Fans das Geld abnehmen. Es ist eine amerikanische Versteigerung und so heißt es jeder wirft was in den Hut. Die letzte Person, die was reinwirft, bekommt dann den Gewinn. Doch im Grunde hat jeder gewonnen, der an diesem Abend etwas für den guten Zweck spendet. Und der Dank der Sternenbrücke ist definitiv jedem Gewiss. Es ist immer und Immer wieder schön zu sehen, wie sehr die Fans der Band diese Spendenaktion unterstützen. Nicht nur bei der Versteigerung ist so ein großer Betrag zusammen gekommen, sondern auch am Merch haben die Fans immer und immer wieder die Spendendose von Viva Con Agua und der Sternenbrücke gefüttert. Das Spendengeld wird mit Sicherheit an der richtigen Stelle ankommen.

Nach der Versteigerung ist vor dem OHRENFEINDT Set und so geht es recht zügig los mit den 3 Rockern. Jöcki hat sein Drumset gepimpt und es leuchtet nun, zuerst nur weiß und im Laufe des Abends dann auch bunt. Chris hat seinen neuen Signaturebass dabei, der an diesem Abend besonders laut ins Herz geht. Keule schwingt wie immer seine Gitarre über die gesamte Bühne. Das Zusammenspiel der 3 ist grandios. Der Roggenrohl ist hier im Grünspan zu Hause. Es dröhnt durch die Boxen, die Fans genießen dieses Heimspiel nur zu gern und gehen vor der Bühne mit. Es sind neue und alte Songs zu hören. Quer durch die gesamte Ohrenfeindtwelt geht es für das Publikum. Songs wie „Porschekiller“, „Wenn der Teufel anruft“ und „zum Rocken Geboren“ gehen nach vorne und dröhnen laut durch die Boxen. Mit „Kann Ich Dich Nach Hause Fahren“ wird es ein wenig ruhiger, dennoch aber nicht leiser. Alles in allem ist alles dabei, Was ein Fan Herz begehrt. Zur ersten Zugabe wird es dann noch einmal sehr emotional für den gesamten Saal, denn Chris stimmt „Tanz Nackt“ an. Dieser Song handelt nicht von der Reeperbahn und seinen Tänzerinnen, wie man das vielleicht vermuten könnte, sondern darum sich jemanden zu offenbaren wenn es einem schlecht geht. In schlechten Zeiten braucht man auch einfach jemanden der zuhört und versteht. In meinen Augen ist das einer der emotionalsten Songs der Band und einfach so wunderschön. Danach folgen nur noch „Rock´n´nRoll Sexgott“ und „Ohrenfeindt“. Ein gewohnter Abschluss und noch einmal was zum Tanzen und mitgehen. Danach werden Fans und Besucher in die Nacht des letzten Weihnachtstages entlassen. Danke Ohrenfeindt für einen tollen Jahresabschluss.

BILDERGALERIE OHRENFEINDT