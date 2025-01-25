„Campaign For Musical Destruction “ Tour 2025 NAPALM DEATH, CROWBAR u.a.

Als ich 1994 das erstemal von NAPALM DEATH hörte, konnte ich nicht viel mit deren Mucke anfangen. Bei mir lief damals nur “normaler Heavy Metal” der Kategorie IRON MAIDEN oder METALLICA. Aber das änderte sich mit der Zeit und Live ist die britische Death/Grind/Crustpunk Kapelle immer ne Macht. Es gibt nicht viele Touren, die Jahrzehnte überleben und immer noch genauso interessant und einflussreich sind wie die “Campaign For Musical Destruction Tour”. Diese erfolgreiche und außergewöhnliche Tour führt NAPALM DEATH bereits seit über 30 Jahren quer durch die ganze Welt. Die Tour kann stets durch eine bunte Mischung aus extremer, kreativer aber auch Underground Musik überzeugen bei der die Urgesteine der extremen Musik immerwieder eine Reihe von klanglich und ethisch gleichgesinnten Bands mitbrachten und immerwieder mit dabei haben.

Klar, diese Tour war schon immer ein Garant für interessante Bands und auch ein Türöffner für neue Musikstile. Außerdem gibt es keine andere legendäre Band, die vergleichbar erfolgreich seit Jahrzehnten die gleiche Tour – ohne das Konzept ändern zu müssen – durch zieht. Allen Widrigkeiten zum Trotz werden immer neue Einflüsse und extreme Musik präsentiert ohne sich nennenswert anzupassen. Die “Campaign For Musical Destruction Tour” wurde diesesmal in Zusammenarbeit mit M.A.D. – Tourbooking erneut mit einem grandiosen Line-Up, bestehend aus NAPALM DEATH, CROWBAR, FULL OF HELL und BRAT, auf die Beine gestellt. Wer also brutal durchgeschüttelt werden will und das brachiale dieser Bands liebt, der ist hier genau richtig. Das ganze findet am 11.02.2025 in der Markthalle Hamburg statt und Tickets sind auch noch zu haben. Bestellen könnt ihr sie wie immer, wenn ihr HIER klickt. Die weiteren Tourdaten könnt ihr dem Tourplakat hier unten entnehmen.

