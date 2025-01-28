Menu
J.B.O. – 30 Jahre ‚Explizite Lyrik‘ – Tour Teil 2 ab März ’25

Explizite Lyrik!

Mit diesem Album – für viele Fans immer noch das Beste – haben J.B.O. 1995 den Comedy Metal erfunden.
Nachdem die geplante Jubiläums-Tournee 2020 den Corona-Wirren zum Opfer fiel, wird der Spaß jetzt einfach nachgeholt. Da die Zeit ja immer schneller vergeht, jubiliert das Ding ja inzwischen auch fast schon das nächste Mal.

Weil die gerade beendete Tour zum 20. Geburtstag des ebenso kultigen Albums „Meister der Musik“ für frenetische Reaktionen und ausverkaufte Häuser gesorgt hat, fingen J.B.O. die erneuten Jubiläumsfeierlichkeiten einfach mal ein halbes Jahr früher an. Das wird ja sowieso wieder verlängert, da muss man früh genug starten.
Seit  September 2024 und wieder ab März dieses Jahres also, witd die „Explizite Lyrik“ auf den Bühnen der Republik zelebriert. Die ganze Platte von vorn bis hinten komplett live, mit allem Blöd- und Wahnsinn!

Wie das wird? Programmierter Abriss für alle, die es laut und bescheuert mögen! Ein Fest für alle Freunde von erigierten Schlafliedern, Symphonien der Schlümpfe und guten Tagen zum in der Nase Bohren. Metal zum Kuscheln, ka Alde zum Schreien und ultimatives Starten der Feier, bis Joana nach Rache! Und Kuschelmetal gröllt.  Hoffentlich hat keiner nei g´schifft…

In Kiel zum Beispiel wird diese Tour in der Pumpe halt machen. Die Location in der Schleswig Holsteinischen Landeshauptstadt ist nicht neu  für J.B.O, die neben  KNORKATOR  immerwieder auch hier ein volles Haus vorweisen können. 

Die Tourdaten könnt ihr hier unten dem Plakat entnehmen und Tickets sind für einige Spielorte auch noch erhältlich. Wie immer natürlich HIER und allen anderen bekannten Vorverkausstellen. 

 

