Ballroom Birthday Bash mit AXXIS, IRON SAVIOR und GODSNAKE

Als AXXIS Mitte letzten Jahres ihre letzte Tour angekündigte, verfiel ich erstmal in das Schwelgen in Erinnerungen. Wie es bei mir mit der Band vor 30 Jahren los ging und ich es anfangs nie schaffte die Konzerte im Norden mit zunehmen. Das änderte sich zum Glück später und man erlebte immer wieder wunderbare Momente und tolle Gigs der Jungs aus Lünen/Westfalen-Lippe. AXXIS sind ein bißchen wie AC/DC ausm Pott – keine großen Experimente im Laufe der 35 Jahre Bandgeschichte, dafür ist das, was sie machen auf absolutem Topniveau. Was die Fannähe angeht, sind sie eh über jeden Zweifel Erhaben. Das seit 2016 stattfindende Schnitzelessen mit den Fans ist da nur ein Beleg von vielen.

Am 11.01. hatte Olli vom Ballroom Hamburg wieder mal zum Birthday Bash geladen und konnte dafür die Bands M.O.S., GODSNAKE, IRON SAVIOR und eben AXXIS gewinnen. Das Ganze fand im Knust Hamburg statt. Kurz vor Beginn des Abends konnte das Knust dann auch noch SOLD OUT vermelden. Während M.O.S. (Mit Ohne Strom) in der Bar für Musik zwischen den Gigs der anderen Bands sorgten, traten GODSNAKE, IRON SAVIOR und AXXIS im Saal auf der größeren Bühne auf.

Den Anfang machten GODSNAKE. Die seit 2015 in der Szene umherstreifende Band aus Hamburg bietet allerfeinsten Melodic Thrash, der vom Publikum begeistert aufgenommen wird. Man merkt, daß hier kaum jemand die Jungs um Frontröhre Torger nicht kennt. Textsicherheit, kreisendene Köpfe und sichtbare Freude – die Band stößt hier auf viel Gegenliebe. Wer also die Möglichkeit hat, GODSNAKE in nächster Zeit live zu sehen: macht es, gönnt Euch diese Kapelle, die nur so vor Spielfreude sprüht. GODSNAKE rules!

IRON SAVIOR braucht man wohl niemandem mehr vorstellen, gehören die Männer um Piet Sielck doch seit ihrem ersten Album zur Hamburger Speerspitze im Powermetal. Und überhaupt kann man keine der deutschen Power Metal Bands der 90er erwähnen ohne auch IRON SAVIOR mit im Kopf zu haben. Der Gig besticht wie immer durch klare, knackige Riffs, eine ordentliche Portion Power und die Lust am Spiel, die der Band in jedem Moment anzusehen ist. Bis zu dem Moment, an dem Piet kurzzeitig unterbricht, weil es wiedermal jemanden im Publikum gibt, der meint, dass ein Stinkefinger in Richtung Band – nicht nur einmal, sondern kontinuierlich – eine tolle Idee ist. Die knappe und klare Ansage von Piet zeigt Wirkung und der Rest des Gigs läuft dann auch ungestört weiter. Wann ist es eigentlich modern geworden, dass man sowas macht? Es ist mir schon häufiger aufgefallen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch jeden Musiker verstehen könnte, wenn man dann eben nicht weiter macht und das Konzert an der Stelle einfach abbricht. Solche Voll#€%÷×+!@ – ich erlaube mir diese Bezeichnung jetzt einfach mal – können gerne auch zu Hause bleiben oder sollen an die Bar gehen, aber den anderen Fans, die wenigstens Anstand haben, den Abend nicht vermiesen. Punkt. Danke an dieser Stelle an die Band für einen tollen Gig, der keine Wünsche übrig ließ..

Den Abschluss machten als nächstes AXXIS, die vorerst ohne Ersatz für Harry Oellers, der die Band zum Jahreswechsel ‘24/’25 verließ, weitermachen. So stehen AXXIS an diesem Abend ohne Keyboards auf der Bühne. Natürlich sind durch das Fehlen von Harrys Arrangements ein Teil der Bandeigenen Sounds nicht wie gewohnt zu hören. Und dennoch finde ich, gerade dieser Gig im Knust bewies, was für eine großartige Band AXXIS immer noch ist. Sie klingen – so seltsam es vielleicht auch klingen mag – an diesem Tag erstaunlich frisch, jung und zeitlos gut. Eine Abschiedstour ist es nach allem Vernehmen nun auch nicht mehr und so kann man hoffen, den Rest der Band – auch wenn Harry natürlich schmerzlich vermisst werden wird – in Zukunft weiterhin live erleben zu können. Ob mit oder dann doch ohne Ersatz (Hämatom zum Beispiel machen es da zur Zeit ganz gut vor, das es keinen Ersatz braucht) wird man abwarten müssen. Mir persönlich gefiel die Art ohne Keyboards genauso gut. Hier hatte die Playlist mit rund 2 Stunden Spielzeit kaum einen Wunsch übrig gelassen.

Danke an Olli für diesen tollen Abend, mit großartigen Bands, geiler Mucke und einem Birthday Bash, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.