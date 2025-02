ROCKHARZ 2025

Die Festival-Saison steht in den Blöcken und wartet auf den Startschuss. Auch das Team des schon lange restlos ausverkauften ROCKHARZ Open Airs – das vom 2.7. – 5.7. 2025 wieder im Schatten der Gegensteine der legendären Teufelsmauer stattfinden wird – ist eifrig dabei, alles für die Fans zu organisieren und vorzubereiten. Wie in den Jahren zuvor arbeitet man mit Hochdruck daran, Verbesserungen, Änderungen und Neuheiten einzuplanen und umzusetzen.

Dies alles wird seit 2019 mit Hilfe des Gästebeirats Anfang des Jahres in konstruktiver und gelassener Atmosphäre in den Büroräumen der ROCKHARZ-Orga erarbeitet.

Natürlich können wir an dieser Stelle dem Veranstalter nicht vorgreifen, können Euch Fans da draußen aber versichern, dass da einiges angepackt wird. Wie schon vor kurzem von den ROCKHARZ Machern angekündigt, wird die Mindestmenge bei Reservierungen von 15 auf 10 Personen gesenkt, was vielen Gästen zugutekommt, die bisher nicht die benötigte Gruppengröße erreichen konnten. Außerdem wird intensiv an einer Umstrukturierung der An – und Abfahrt gearbeitet, um den Verkehrsfluss weiter zu optimieren und auch das Handicap Camp wird weiterentwickelt. Ebenso wird unermüdlich an der Platzoptimierung gearbeitet, um dem stetig steigenden Bedarf für Wohnmobile und Gespanne gerecht zu werden.

Aber man sollte auch da als Gast immer im Kopf behalten, dass das Gelände nicht unbegrenzt erweitert werden kann und all das auch mit Kosten verbunden ist, die irgendwie auch wieder reinkommen müssen. Es sind also nicht nur die Macher gefragt, sondern auch die Festivalbesucher, alles zu tun, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dazu gehört natürlich auch, nicht den kompletten Ballsaal an Equipment mitzuschleppen, mit dem man drei ganze Häuser ausstatten könnte.

Wir vom ROXX werden wieder versuchen, den Inklusions Bereich näher zu erkunden und im Auge zu behalten, wollen uns selbst dabei auch neu orientieren und alles mit neuen Augen sehen.

Und nun noch ein kleiner, feiner Hinweis: die nächste Bandwelle ist im Anrollen und wir können Euch jetzt schon versprechen: da kommt noch das ein oder andere Highlight, mit dem nicht jeder gerechnet hätte. Also, Augen auf und die verschiedenen Kanäle im Auge behalten, Leute. Ob bei YOUTUBE , auf der HOMEPAGE oder der Festival eigene WHATSAPP Kanal – die News dürft ihr einfach nicht verpassen. Außerdem wird auch in Kürze der Reservierung Countdown gestartet. Am Ball bleiben ist jetzt also umso wichtiger für alle, die nicht alleine anreisen wollen. Im Laufe der Zeit bis zum Festival werden wir Euch selbstverständlich auch noch die wichtigsten Neuerungen und Änderungen mitteilen. Also, wir sehen uns vor Ort und freuen uns jetzt schon auf ein großartiges Festival mit tollen Leuten, guten Gesprächen und einer Tonne voll Spaß. Zum Abschluss habe ich Euch hier die derzeit aktuell bestätigten Bands aufgelistet und wie gesagt: die nächsten Bands werden in wenigen Tagen bekannt gegeben.

Bisher bestätigt sind:

ABBATH DOOM OCCULTA (Specialshow with IMMORTAL-Songs only), ALL THAT REMAINS, ANY GIVEN DAY, APRIL ART, ASENBLUT, ASP, AVATARIUM, BOKASSA, COMBICHRIST, DARK TRANQUILLITY, DEFECTS, DELIVER THE GALAXY, DESERTED FEAR, DIE KASSIERER, DRACONIAN, DRAGONFORCE, FLOGGING MOLLY, FROG LEAP, FROZEN CROWN, GLORYHAMMER, GRAND MAGUS, GREEN LUNG, HEAVEN SHALL BURN, IN EXTREMO, J.B.O., KING DIAMOND, KUPFERGOLD, MEMORIAM, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, NON EST DEUS, OVERKILL, POWERWOLF, PRIMAL FEAR, RHAPSODY OF FIRE, SAXON, SEASONS IN BLACK, SODOM, SOLSTAFIR, SOULFLY, VADER, VERSENGOLD, VISIONS OF ATLANTIS, WARKINGS

Und hier haben wir nocheinmal den Festivalfilm zur 2024er Ausgabe. Viel Spaß dabei.