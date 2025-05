WARWOLF – The Final Battle

WARWOLF haben nach ihrem letzten Output “Apocalyptic Waltz” nicht lange gefackelt und direkt an neuem Material weiter gearbeitet. Und mit Album Nr.3. “THE FINAL BATTLE” setzen die Kölner auf Kontinuität in Sachen Verbesserungen und Entwicklung. Das ganze mit Erfolg, denn das aktuelle Album ist im direkten Vergleich das stärkste, was WARWOLF derzeit im Angebot hat.

Während Sänger und Frontmann Andreas „Lippi“ von Lipinski hörbar an seinen Gesangstechniken gearbeitet hat, steuern Frank und Peter derartig geile Riffs bei, dass man sich schon aufgrund dessen wieder in Richtung IRON MAIDEN geführt fühlt. Doch so stark die Einflüsse der Briten und anderer Größen wie GRAVE DIGGER oder die mit Abstand unterbewertesten BRAINSTORM beim Songwriting auf den ersten beiden Alben zu spüren waren, treten sie auf dem neuen Longplayer weiter in den Hintergrund und geben so dem erschaffen eigener Trademarks genug Spielraum. Mit Songs wie “Final Battle” – knappe 9 min Spielzeit – “The Lycan Empire” oder dem Opener “Eye Of The Storm” hat man wieder Songs geschaffen, die durchaus das Zeug dazu haben, in der ein oder anderen Playlist einen Stammplatz einzunehmen. Dass das Material auch live überzeugen dürfte, steht für mich absolut fest und kann derzeit noch von Euch selbst getestet werden, denn WARWOLF sind gerade mit VICTORY und GRAVE DIGGER auf Tour. Chris Boltendahl hat, ganz nebenbei erwähnt, “The Final Battle” produziert. Wen wundert da noch der großartige Sound? Für mich ist WARWOLF kein Maiden Klon, wie der ein oder andere “Fan” gerne behauptet. Sie sind – gerade mit dem aktuellen Album – zu einer Band gewachsen, die absolut keine Vergleiche scheuen braucht und ihre Nähe zu den Legenden der NWOBHM durchaus gekonnt – aber nicht billig kopiert – umsetzt.

Bewertung: 9,0 von 10 Punkten

Fotos: PicturesbyNola TRACKLIST: