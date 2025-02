UNLEASH THE ARCHERS auf der „Phantoms Tour 2025“ mit STRIKER und SEVEN KINGDOMS

Mitte Februar ist es wieder soweit – der Valentinstag naht! Mal wieder ein Themen-Tag, der den Einzelhandel ankurbelt, aber soviel Pfeile kann Amor allein nicht abfeuern, um die Konjunktur anzukurbeln! Darum entfesselt die Bogenschützen – UNLEASH THE ARCHERS! Das ist der Name des heißesten kanadischen Powermetal-Exports, der letztes Jahr mit ihrem neuen Album ‚Phantoma‘ mehr als nur ein paar Herzen entfachte. Frontfrau Britney Slayes entwickelte das Konzept um die fiktive KI-Protagonistin Phantoma schon 2021, bevor das Thema der Verwendung künstlicher Intelligenz in unserer Gesellschaft für immer mehr Aufmerksamkeit sorgte. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Power Metal, traditionellem Heavy Metal, modernem Prog und feinen Pop-Noten kreieren UNLEASH THE ARCHERS eine unverwechselbaren Sound, der nun auf einer ausgedehnten Europa-Tour wieder seinen Weg auf unsere Bühnen findet.

Als Support sind die ebenfalls kanadischen STRIKER mit dabei, deren klassisch orientierter Heavy Metal im Jahre 2020 einen Juno Award für das Metal Album des Jahres für das Album ‚Play to win‘ einheimste. Und auch STRIKER werden alles daran setzen, auf dieser Tour einige Ohren und Herzen zu gewinnen.

Komplettiert wird der Tourtross durch die US-Amerikaner SEVEN KINGDOMS. Die Powermetaler aus dem sonnigen Florida haben mittlerweile sechs Alben veröffentlicht und schon allein aufgrund ihres Namens wird Sängerin Sabrina Valentine den einen oder anderen Zuschauer dazu bringen, sich nicht nur beim Valentinstags-Gig in Köln in den virtuosen Power-Metal des Quintetts zu verlieben.

12.02. KARLSRUHE – Substage

13.02. ASCHAFFENBURG – Colossal

14.02. KÖLN – Live Music Hall

21.02. MÜNCHEN – Backstage Halle

27.02. LEIPZIG – Hellraiser

01.03. HAMBURG – Kronensaal