Top 5 Komödien

1.Barbershop (2002)

Eine wunderbare Geschichte über einen Friseurladen in Chicago, in dem Humor auf höchstem Niveau immer im Trend liegt! Mit einer Besetzung, die die größten Stars des Augenblicks umfasst, darunter Ice Cube und Eve (bei ihrem Filmdebüt), ist Barbershop ein schöner Film über die Herausforderungen des Lebens (New York Daily News), aber gleichzeitig auch extrem lustig. Calvin (Ice Cube) träumt davon, ein großer Geschäftsmann zu werden, doch seine Pläne sehen nicht vor, den Friseursalon seiner Familie zu übernehmen.

Calvin stellt bald fest, wie wichtig ihm dieser Friseurladen eigentlich ist, als er ihn ohne viel nachzudenken an einen Geldverleiher verkauft; aber auch, wie weit er gehen wird, um ihn wieder zurückzugewinnen!

Interessant und voller Humor! Ice Cube, Eve und Anthony Anderson spielen ihre Rollen in dieser Komödie sehr gut. Ein Film, der gute Laune macht, eine Qualitätskomödie!

2.Kiss Kiss, Bang Bang (2005)

Ein Dieb, Harry Lockhart, der zufällig für einen Film vorspricht, während er versucht, der Polizei zu entkommen, hat die Chance seines Lebens: seine Vergangenheit zu überwinden und nach Hollywood zu gelangen. Als er von New York nach Los Angeles kommt, trifft er auf einer Party seine ehemalige Highschool-Kollegin Harmony wieder, für die er in Indiana lange verschüttete Gefühle hegt. Doch aus Versehen verwechselt er sie, weil er betrunken ist, und landet mit ihrer Freundin im Bett.

Währenddessen wird die Stadt von einem Mörder terrorisiert, der Frauen tötet, deren Leichen überall in der Stadt gefunden werden, und Harry bereitet sich unter der Aufsicht des Privatdetektivs Gay Perry auf eine Detektivrolle vor. Die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwindet jedoch mit ihrer unfreiwilligen Verwicklung in die Serie von Verbrechen.

3.The Hangover (2009)

Zwei Tage vor der Hochzeit fahren Doug und drei seiner Freunde für einen wohlverdienten Junggesellenabschied nach Las Vegas. Nach einer verrückten Nacht finden die Freunde einen Tiger im Badezimmer und ein sechs Monate altes Baby im Kleiderschrank. Sie können sich an nichts mehr erinnern, wie sie dorthin gekommen sind und was in dieser Nacht passiert ist! Da ihr Freund Doug vermisst wird, müssen die drei die Reise der letzten Nacht wieder aufnehmen, um herauszufinden, was passiert ist, und um den Bräutigam rechtzeitig zur Hochzeit zu bringen.

Der Film schafft eine urkomische Atmosphäre. Er führt Sie in eine Welt der Partys, Casinos, Glücksspiele, des Spaßes und der Unterhaltung ein, wie man sie nur in Las Vegas antreffen kann. Wenn Sie einen kleinen Vorgeschmack auf diese unglaubliche Welt der Casinos bekommen möchten, könnten Sie eine Online Spielothek besuchen, um zu sehen, welche Spiele Sie spielen können.

4.Superbad (2007)

Evan (Michael Cera) und Seth (Jonah Hill) sind zwei Freunde, die sich nie voneinander trennen können. Das stellt ein Problem dar, denn am Ende des Schuljahres werden sie beide auf zwei verschiedene Universitäten gehen. Evan ist ein schüchterner Mensch, der Angst vor dem Leben im Allgemeinen und vor Mädchen im Besonderen hat. Seth hingegen redet zu viel und interessiert sich sehr für die Fortpflanzungsfunktionen des menschlichen Körpers. Es ist an der Zeit, dass sich die beiden ihrem Schicksal stellen und die erste Liebesnacht erleben.

Die beiden Charaktere haben einen besonderen Charme, der Film ist lustig. Der Humor kommt nicht zu kurz, und man kann wirklich nicht sagen, dass man sich bei diesem Film nicht amüsiert hätte.

5.Game Night (2018)

Max (Bateman) und Annie (McAdams) haben es sich zur Gewohnheit gemacht, mit ihrer Gruppe von Freunden wöchentlich an einem Spieleabend teilzunehmen. Aber die Dinge werden sehr lustig, als Brooks, Max’ Bruder, auf die Idee kommt, einen Abend zu organisieren, um das Geheimnis eines Verbrechens zu lösen, in das angebliche Räuber und Bundesagenten verwickelt sind. Die Tatsache, dass Brooks entführt wird, gehört also zum Plan, oder? Daher sind die sechs Teilnehmer entschlossen, den Fall zu lösen und zu gewinnen, und alles scheint sehr lustig zu sein, bis die Dinge beginnen, zu realistisch zu werden.

In einer chaotischen Nacht wird der Spaß allmählich durch Panik ersetzt. Ohne Regeln, ohne Orientierung und ohne eine Ahnung, wer an dem Spiel teilnimmt, kann das Rennen zum heißesten Abenteuer oder … zum Ende werden.