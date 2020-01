34. HAMBURG-BANDCONTEST: Die Finalisten “MIRAGE BAND 8”

Amir Soltani (Ges., Git., V.), Edwin Aleixo Braganza (B.), Min-Dju Jensen (Cello), Samer Badwe (Kanun, Klar.), Abed Harsony (Oud, Ges.), Josue Morales Acevedo (Perc.), Muller Manalu (Key.) und Ausvinta Locci (Ges.) stammen aus unterschiedlichen Ländern und haben sich hier in Hamburg erst zu einer Band zusammengeschlossen. In ihre Musik lassen sie, neben Jazz und Klassik, viele Elemente der tradiotionellen Musik ihrer Heimatländer einwirken und verzaubern ihre Zuhörer in mehreren Sprachen mit orientalischen Sounds.

https://www.facebook.com/mirageband8/