Dorota beim 39. HAMBURG BANDCONTEST

Interview mit Dorota

1. Wie alt seid ihr?

Dorota: Wir sind eine wilde Mischung

zwischen 30 und 40, bedeutet: aus

„jung genug, um alles zu wollen“

und „alt genug, um nichts mehr

zurückzuhalten“.

2. Woher kommt ihr?

Dorota: Aus Hamburg — der

schönsten Stadt der Welt.

3. Wie ist eure Band entstanden?

Dorota: Ich habe mich dieses Jahr

entschieden, endlich meine eigene

Wahrheit zu leben und Musik so zu

machen, wie ich wirklich

bin — kompromisslos.

Zur richtigen Zeit sind die richtigen

Musiker in mein Leben getreten.

Der Rest? Pure Energie.

4. Wie würdet ihr euren Musikstil

beschreiben?

Dorota: Powerrock mit Herz und

Feuer.

Laut, roh, kompromisslos — aber

immer mit einer echten Message.

Meine Musik ist kein Versuch, allen

zu gefallen. Sie ist ein Weckruf für

alle, die sich wieder lebendig fühlen

wollen.

5. Wie haben eure Freunde,

Familie, Bekannten reagiert, als

sie gehört haben, dass ihr am

Bandcontest teilnehmt?

Dorota: Sie haben gesagt: „Endlich

hören mehr Menschen, wie sehr du

brennst.“

Viele waren stolz, andere einfach nur

neugierig, welche Explosion wir auf

der Bühne bringen.

6. Was war euer witzigstes Live-

Erlebnis bzw. Live-Erlebnis,

welches ihr immer in Erinnerung

behalten werdet?

Dorota: Bei einem Gig haben ein

paar Männer ihre Shirts auf die Bühne

geworfen — echte Rock’n’Roll-

Energie!

Ich hatte gerade die Augen

geschlossen, voll im Moment… und

plötzlich landete ein Shirt direkt in

meinem Gesicht.

Unvergesslich, wild und genau der

Grund, warum ich Live-Shows

so liebe: weil nichts geplant ist und

alles passieren kann.