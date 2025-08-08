Dorota beim 39. HAMBURG BANDCONTEST

Interview mit Dorota
1. Wie alt seid ihr?
Dorota: Wir sind eine wilde Mischung
zwischen 30 und 40, bedeutet: aus
„jung genug, um alles zu wollen“
und „alt genug, um nichts mehr
zurückzuhalten“.
2. Woher kommt ihr?
Dorota: Aus Hamburg — der
schönsten Stadt der Welt.
3. Wie ist eure Band entstanden?
Dorota: Ich habe mich dieses Jahr
entschieden, endlich meine eigene
Wahrheit zu leben und Musik so zu
machen, wie ich wirklich
bin — kompromisslos.
Zur richtigen Zeit sind die richtigen
Musiker in mein Leben getreten.
Der Rest? Pure Energie.
4. Wie würdet ihr euren Musikstil
beschreiben?
Dorota: Powerrock mit Herz und
Feuer.
Laut, roh, kompromisslos — aber
immer mit einer echten Message.
Meine Musik ist kein Versuch, allen
zu gefallen. Sie ist ein Weckruf für
alle, die sich wieder lebendig fühlen
wollen.
5. Wie haben eure Freunde,
Familie, Bekannten reagiert, als
sie gehört haben, dass ihr am
Bandcontest teilnehmt?
Dorota: Sie haben gesagt: „Endlich
hören mehr Menschen, wie sehr du
brennst.“
Viele waren stolz, andere einfach nur
neugierig, welche Explosion wir auf
der Bühne bringen.
6. Was war euer witzigstes Live-
Erlebnis bzw. Live-Erlebnis,
welches ihr immer in Erinnerung
behalten werdet?
Dorota: Bei einem Gig haben ein
paar Männer ihre Shirts auf die Bühne
geworfen — echte Rock’n’Roll-
Energie!
Ich hatte gerade die Augen
geschlossen, voll im Moment… und
plötzlich landete ein Shirt direkt in
meinem Gesicht.
Unvergesslich, wild und genau der
Grund, warum ich Live-Shows
so liebe: weil nichts geplant ist und
alles passieren kann.