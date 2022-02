Leser-Beiträge

Betr. Batteries of Rock

Nach ihrem Sieg beim HAMBURG- BANDCONTEST 2020 und der tollen Show beim Hammer Sommer Festival 2021 startet OXMOX mit diesen lieben Grüßen von BoR ins neue Jahr.

Vielen Dank & rock on!

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

Jetzt aber schnell: Noch bis zum 14.02. freuen wir uns über Bewerbungen für den HAMBURG-BANDCONTEST! oxmoxhh.de/kontakt/bandcontest-jetzt- bewerben/

Betr. Bilderrätsel

Huch, in der letzten Ausgabe haben wir im Weihnachts-Trubel versehentlich ein paar Bilder vertauscht: Bei dem Herrn aus dem Inhalt handelt es sich natürlich um Ian Gillan von Deep Purple und nicht um die Broilers. Auch die CD-Cover von John Mayall und Cäthe sehen

„in echt“ ein wenig anders aus.

Betr. David Garrett

Alle großen Storys und Interviews lest ihr zuerst exklusiv in der Print-Ausgabe von OXMOX … und später teilweise auch auf oxmoxhh.de

Betr. The Wake Woods

Suche schon eine ganze Weile nach guter neuer Musik und bin Dank des OXMOX-Covers fündig geworden. Wahnsinn, was für geniale Bluesrocker!

Hätte beim ersten Hören nicht gedacht, dass The Wake Woods Landsleute sind – die Musik hat internationales Niveau. Jonas Mielke

Yeah, support our local heroes! Good job, presenting The Wake Woods on your OXMOX Cover! Tim Bouwen

Betr. Leser machen Stars

Toll, dass ihr trotz aller kultureller Schwierigkeiten in den letzten Monaten weiterhin ein wenig Normalität im Heft erhaltet und z. B. den „Stars des Jahres“ auch mit dem traditionellen Poll 2021 Anerkennung zeigt. Juliane Maschke