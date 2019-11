30. Internationale Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier

29.12.-1.01 2020, Trier



Die Laufstrecke beträgt für Frauen 5km und für Männer 8km und führt auf einer 1-km-Runde durch die Trierer Altstadt und garantiert jedem Teilnehmer ein einmaliges Erlebnis – den Hobbyläufern ebenso wie den traditionell in Trier startenden internationalen Topathleten. Trillerpfeifen, Konfetti und Sambaklänge gehören hier zum guten Ton. In Fachkreisen ist deshalb in Anlehnung an den ältesten Silvesterlauf der Welt häufig vom „deutschen Sao Paulo“ die Rede. Alle 100 Meter bekommen die Teilnehmer akustischen Rückenwind. Unter anderem durch Trommlergruppen, Rockmusik an der vet-concept-Bühne auf dem Kornmarkt – sowie durch die Moderation von Ex-ZDF-Sportchef Wolf-Dieter Poschmann und Silvesterlauf-Mitbegründer Berthold Mertes auf dem Hauptmarkt. Dort schlägt das Herz des Silvesterlaufs. Auf dem Marktplatz wird gestartet, er wird nach jedem Kilometer überquert, und dort erfolgt der Zieleinlauf. Für alle, die noch Augen dafür haben, mit Blick nach rechts auf den Trierer Dom. Dichtgedrängt stehen auf dem Hauptmarkt die Zuschauer, und doch haben alle jederzeit besten Einblick in das Geschehen – dank der riesigen Videowand, die am Kran der Firma Steil hoch über den Köpfen der Menschen aus fast jedem Blickwinkel bestens einsehbar ist.

Anmeldung nur noch bis zum 20.12.

http://silvesterlauf.de

OXMOX verlost Silvester-Pakete für je 2 Personen (2 Freistarts, 2 Jubiläumsshirts und Hotelübernachtung im Hotel Mercure Porta Nigra)

Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Silvesterlauf” an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen!